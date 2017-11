Vil ha fengsel for jaging av bjørn

Aktor la ned påstand om fengsel i seks måneder for en mann fra Hedmarken som er tiltalt for å ha latt hundene sine jage ei binne med to unger i Elverum i mars i fjor. Mannen nektet straffskyld da rettssaken startet i Eidsivating lagmannsrett i dag.