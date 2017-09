Vil ha fengsel for bedrageritiltalt kvinne

Kvinnen i 50-årene fra Hedmark ble i fjor dømt til fengsel i sju måneder for bedrageri og heleri i Glåmdal tingrett i fjor. 90 dager ble gjort betinget. Dommen ble anket, og bedrageri-delen av dommen ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett denne uka.

Kvinnen nekter straffskyld.

Ble svindlet

Lånene ble tatt opp for å sende penger til en mann som kvinnen hadde forelsket seg i via internett, og som ba om penger slik at han kunne besøke henne.

Hun ble advart av venner, politiet og banken om at hun ble svindlet av denne mannen, men hun ignorerte advarslene og tok likevel opp lån og sendte penger til ham.

FORSVARER: Advokat Per Danielsen mener kvinnen sjøl er et offer i saken etter å ha blitt utsatt for Nigeria-svindel.

Da hun sjøl ikke fikk flere lån, spurte hun barna om de kunne ta opp lån. Noe de sa ja til. Det ble tatt opp flere forbrukslån på til sammen 220 000 kroner. Alle pengene ble sendt til utlandet etter instrukser fra nettkjæresten.

– Hjalp moren

Hovedspørsmålet er hvem som var den reelle låntakeren av lånene som er tatt opp i barnas navn.

Forsvarer Per Danielsen mener det var barna, fordi kvinnen samarbeidet med barna om lånene. Han mener barna ville hjelpe moren og at de dermed kan holdes ansvarlig. Han mener også at det er bevist at de har økonomi til å betale tilbake, og la ned påstand om at kvinnen må frifinnes.

– Lånene er innenfor forsvarlige rammer. Det har ikke vært meningen å bedra noen. Det har vært meningen å skaffe penger til denne kjæresten som både moren og barna trodde på. Han skulle betale tilbake, sier Danielsen.

– Utnyttet barna

Aktor Richard Røed mener at kvinnen brukte barna til å ta opp lån, og at de ikke forsto omfanget av det de var med på. Han mener kvinnen er den reelle låntakeren, også fordi det var hun som trengte pengene og de ble sendt rett til utlandet.

– Påtalemyndigheten mener at hun er den som drar i trådene og at hun er den som trenger pengene. Vi mener også at hun har utnyttet sine barn til å ta opp disse lånene og de utfordringene de har, sier Røed.

Han mener at hun må dømmes til sju måneders fengsel. Dette er en samledom for det hun også ble dømt for i tingretten.

Dom i saken faller i slutten av neste uke.