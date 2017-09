Vant høythengende pris

For andre gang kunne HMS-ansvarlig Mariann Mydland i Betonmast ta imot Statsbyggs "Gylne hjelm" for godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid under oppføring av et nytt bygg på NTNU i Gjøvik. Byggeprosjektet fikk prisen foran blant annet regjeringskvartalet og nasjonalbiblioteket.