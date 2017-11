Vil ha 34 dagers fengsel for vold

En av de tiltalte etter voldsepisodene i Gjøvik sentrum 7. oktober, erkjente i dag straffskyld på to av tre tiltalepunkter. Påstand fra aktor er 34 dagers fengsel. Hendelsene skjedde i forbindelse med at organisasjonen SIAN arrangerte et møte.