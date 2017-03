Vil ha 21 måneders fengsel for tannlege

Under sin prosedyre i Sør-Gudbrandsdal tingrett sa aktor Lars Ringvik at tiltalte har utnyttet sin overmakt og truet seg til seksuell omgang med kvinnene, og at det har blitt ført tilstrekkelig bevis for dette.

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal fremmet krav om erstatning til tre av kvinnene.

Til sammen fire kvinner er fornærmet i saken. En av kvinnene hevder at hun ble voldtatt av tannlegen.

– Viser at denne saken er større enn tiltalebeslutningen

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal mener det er viktig at opplysninger fra disse vitneavhørene kommer fram, sjøl om vitnene synes dette er vanskelig.

– Dette viser at denne saken er større en selve tiltalebeslutningen, sa Braathen Hjortdal.

VIKTIG MED FLERE VITNER: Kvinnenes bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal mener at denne saken er større enn det tiltalen viser. Foto: Elin Fossum / NRK

Flere vitner

Aktor Lars Ringvik la fram vitneforklaringer fra flere som hadde reagert på oppførselen til tannlegen, og at de oppfattet dette som krenkende. Flere av pasientene var fra et asylmottak. Ingen har anmeldt forholdet, men to har samtykket til å oppgi navn til tilsynsmyndighetene.

Et vitne forklarte at hun hadde hatt seksuell omgang med tannlegen én gang, på tannlegekontoret. Kvinnen sa hun følte seg presset og var redd for tannlegen. Hendelsen er ikke anmeldt.

– Han er en meget pågående person, forklarte hun.

– Ingen relevans

Flere har også klagd på sjikanerende tekstmeldinger. Tannlegen forklarte dette med at han bare ønsket at de skulle ha det litt gøy.

En tidligere pasient forklarte at tannlegen la utstyr på brystet hennes, og ikke på bordet. Hun påpekte dette, men sa at det likevel skjedde igjen.

– Jeg var veldig tydelig på at han skulle bruke bordet, sa den tidligere pasienten.

Tannlegens forsvarer, advokat Svein-Olav Bøen, mener at retten ikke kan ta hensyn til disse vitneforklaringene.

– Disse forholdene har ikke noe med denne straffesaken å gjøre. Dette er ting som er henlagt eller ikke er anmeldt. Så etter min mening så har de ingen relevans i denne saken, sa Bøen.

Han gikk inn for full frifinnelse av sin klient under sin prosedyre.

Innrømmer straffskyld på ett punkt

Tannlegen erkjente seksuell handling mot en av pasientene, og for å ha truet med å svarteliste henne hos andre tannleger.

Tannlegen erkjenner ikke straffskyld for de andre tiltalepunktene. Han hevder at kvinnene frivillig har vært med på det han står tiltalt for. Han innrømmer at det skjedde et samleie på tannlegekontoret, men hevder at også dette skjedde frivillig.

INGEN RELEVANS: Tannlegens forsvarer, Svein-Olav Bøen, mener tekstmeldingene tannlegen skal ha sendt ikke har noe med saken å gjøre. Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

Tannlegen sa under rettssakens siste dag at han var veldig skamfull over det han hadde gjort, og at han beklaget det sterkt.

– Det jeg har gjort mot mine pasienter er utilgivelig, jeg er veldig lei meg. Det er jeg som har gjort noe galt, sa tannlegen gråtkvalt i retten torsdag.