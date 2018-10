Tre brødre fra Tolga i Østerdalen ble feilaktig kategorisert som utviklingshemmede og satt under vergemål. Nå er kategoriseringa opphevet for to av brødrene, og vergemålet er opphevet for alle tre. Det var VG som kom med disse avsløringene:

Nå kommer Fremskrittspartiets helsepolitiske talskvinne og nestleder med krav om en stor gjennomgang av kommuner i hele landet.

–Utrolig alvorlig

Kommunalminister Monica Mæland (H) har varslet en mulig gransking av Tolga kommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Frps medlem i helse- og omsorgskomiteen, Sylvi Listhaug, vil gå lenger:

– Det er utrolig alvorlig at vi i et land som Norge opplever at enkeltmennesker kan bli utsatt for et slikt maktovergrep som disse brødrene har blitt utsatt for, sier Listhaug.

OPPRØRT: Historien til Magnus Holøyen og hans to brødre opprører Sylvi Listhaug. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Listhaug mener det er helt nødvendig med en gransking for å se om enkeltmennesker i andre kommuner har opplevd liknende historier. Hun sier det er opp til regjeringa hvordan granskinga skal foregå.

Listhaug vil granske om det har vært økonomiske motiver for å kategorisere personer som psykisk utviklingshemmede. Hun har inntrykk av at det har skjedd i Tolga:

– For meg ser det ut som om kommunen ønsket å tilrane seg midler de ikke hadde krav på ved å erklære disse brødrene som psykisk utviklingshemmede. For meg er det utrolig at det kan skje i 2018. Det er et maktovergrep, sier Listhaug.

– Ordføreren i Tolga har flere ganger sagt at de ikke har gjort dette for å berike seg. Du er ikke litt rask på labben?

– Nå skal jo dette granskes. Det er jeg veldig glad for. Men samfunnet kan ikke leve med mistanken om at det finnes personer i Norge som har opplevd liknende saker, og at personer blir feilaktig erklært som psykisk utviklingshemmede for at kommunen kanskje skal tjene penger på det. Vi skylder å finne ut av om flere i Norge har vært utsatt for det samme, sier Listhaug.

TRE BRØDRE: Arvid og Magnus Holøyen sammen med mor Liv rundt kjøkkenbordet på Tolga. Den tredje broren var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forutsetter samarbeid

Helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, ser svært alvorlig på saken i Tolga, men støtter ikke kravet om full gransking av andre kommuner.

– I Tolga må man granske hva som har skjedd og komme til bunns i det for å sikre at en aldri kommer i en slik situasjon igjen. Men hvis Sylvi Listhaug vil granske alle landets kommuner, må hun i så fall diskutere det med sin statsråd, sier Kjerkol.

Hun sier at Arbeiderpartiet forutsetter at fylkesmenn og kommunene samhandler godt om å sikre at dette ikke skjer i de øvrige kommunene.

– Vi må forutsette at de tar dette på største alvor etter denne historien i Tolga, og at dette virker skjerpende. Men vi skal ikke være naive og tro at det ikke kan ha skjedd andre steder sjøl om det er kontrollmekanismer, sier hun.

Tolga-ordfører: – Greit med gransking

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug (Sp) har ikke noe imot en større gransking.

– Jeg tror absolutt det er en fordel at dette blir undersøkt flere steder enn på Tolga for å ha noen kontrollpunkter. Men å sette i gang på hele Kommune-Norge, det kan bli litt voldsomt, mener Aashaug.

IKKE IMOT: Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug er ikke imot en gransking av flere kommuner. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Men ordføreren vil gjerne ha svar på hvilken praksis som er på området og å finne måter å gjøre det på til det beste for brukerne.

Aashaug avviser igjen på det sterkeste at Tolga kommune har forsøkt å berike seg:

– Bakgrunnen er en forvaltningsrapport som klart ga en konklusjon at Tolga kommune ga tilbud til ei hel gruppe der folk også hadde diagnoser, men at en ikke hadde brukt ordninga for å hente ut de inntektene en kommune har krav på, for å gi et best mulig tilbud til brukerne.