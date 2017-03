Vil gi raskt svar om jernbanetrasé

– Dette er en prioritert sak, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak.

Torsdag var han på befaring i Hamar for å kunne ta en beslutning om hvor toget skal gå i framtida. Bane NOR er bestemt på at trasé vest, en kulvert gjennom byen, er den beste løsningen. Kommunestyret vil ha toget ut av sentrum og ønsker trasé øst med stasjon ved Vikingskipet.

– Vi regner med å ha bestemt oss i løpet av fire til seks måneder, sier statssekretæren.

I løpet av et halvt år kan dermed den mest diskuterte saken i Hamar de siste årene altså være avgjort.

Rett fram eller sving østover? Det er spørsmålet. Foto: Illustrasjon/Jernbaneverket / NRK

Hard debatt

I desember endte kommunestyret i Hamar på å gå inn for det østlige alternativet, men temperaturen i debatten har vært høy i årevis. Frontene har stått steilt mot hverandre. Allikevel kom de altså til enighet. Men ikke med Bane NOR.

– Ikke bare er det vestlige alternativet et godt jernbanefaglig alternativ, men det vil også bidra til god byutvikling i framtida, sier Lars Eide i Bane NOR.

Laabak gikk inn i befaringa med åpne øyne og er klar på at dette blir en vanskelig avgjørelse, uansett utfall.

– Det er flere departementer som har sitt å si i denne saken, så det ligger fortsatt mye jobb foran oss, sier han.

– Vi har gode argumenter

Politikerne i Hamar står endelig samlet og ordfører Einar Busterud mener at de har gode argumenter, som departementene bør ta hensyn til.

– Jeg håper virkelig ikke at det går prestisje i saken, sier han.

Og han er ganske sikker på sine egne overtalelsesegenskaper.

– Den eneste jeg ikke klarer å overtale er mora mi, sier han og ler.