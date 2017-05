Vil fly kinesere til Valdres

Nesten 400 000 kinesiske turister besøkte i fjor norske hoteller. Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarer det en økning på 37 prosent fra 2015. Nå vil lokale aktører bruke den kinesiske turismen til å styrke reiselivet i regionen.

– Vi har peilet oss ut Kina som et stort potensial. Nå skal det være OL i Kina i 2022 og myndighetene har sagt at 300 millioner kinesere skal lære å gå på ski. Det har vi tenkt å hjelpe dem med, sier initiativtaker Atle Hovi.

Sammen med 16 bedrifter i Valdres og Hallingdal jobber Hovi for å skape internasjonal helårstrafikk til Fagernes lufthavn. Målet er å få avtaler med det kinesiske turistmarkedet.

Tror direkteruter vil sikre Asia-vekst

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, tror det asiatiske turistmarkedet utgjør et stort potensial.

VIL HA DIREKTERUTER: Kristin Krohn Devold er positiv til ruter mellom Norge og Kina. Foto: Petter Strøm / NRK

– Kinesisk middelklasse har fått øynene opp for landet vårt, og de fascineres av den norske livsstilen. Vi ser en økende trend der asiatene reiser mer på egen hånd og ikke nødvendigvis gjennom organiserte gruppeturer, sier Devold.

I dag går det ingen flyvninger mellom Norge og Kina. De asiatiske turistene flyr som regel via Helsinki, Stockholm og København. Devold tror Norge vil bli mer tilgjengelig gjennom en direkte flyrute.

– Direkte flyruter med Kina vil øke tilstrømningen av kinesiske turister og reisende fra andre asiatiske land til destinasjoner i hele Norge, sier Devold.

– Bruker mest penger når de er på Norges-besøk

Med snøsikre vintre håper reiselivet i Valdres og Hallingdal å friste turister som tradisjonelt har reist til Mellom-Europa.

FORKJEMPER: Atle Hovi står bak mobiliseringen rundt Fagernes lufthavn. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Vi har sett i Mellom-Europa de siste årene at det har vært lite snø. Vi har snø så jeg er optimistisk til at vi skal klare å lykkes med Fagernes lufthavn, sier Hovi.

Arbeidet med å gjenopplive Fagernes lufthavn støttes av Innovasjon Norge som bidrar med å finansiere arbeidet med å knytte kontakter. De tror kinesiske turister vil bety mye for regionen.

POSITIV: Christian Hedløv Engh tror charterruter fra Kina kan få stor betydning for Valdres. Foto: Innovasjon Norge

– De legger igjen mest penger her og er her over en lengre period og bidrar til en lokal verdiskapning, sier leder Innovasjon Norge Innlandet, Christian Hedløv Engh.

– De forventer en helt annen standard enn de er vant til

– Turistene forventer opplevelsen, frisk luft, skog og fjell. De forventer en helt annen standard enn de er vant til, forteller leder i Asian Tourism Organization, Oliver Soon.

Ifølge Soon er de typiske kinesiske turistene godt voksne mennesker som vil oppleve glansbildet av Norge. Han tror charterruter til Fagernes er avhengig av passende aktiviteter til turistgruppen.

– Det må være noe som skjer der. Hvis man skal ha charterfly til Fagernes må billettprisen være gunstig nok slik at man får kundene til å dra dit, sier Soon.