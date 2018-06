Vil fengsle far i fire år for grov babyvold

En mann i 20-årene er tiltalt for omfattende mishandling av sin seks uker gamle sønn i mai i fjor. Sønnen hadde blant annet over 30 bruddskader, og ifølge påtalemyndigheten var skadene livstruende. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet i Glåmdal tingrett i forrige uke.

Krevende situasjon

Aktor Jo Kristian Jordet avviste i sin prosedyrer alternative forklaringer på skadene som mors svangerskap, medisinering og sjukdommer som svakt skjelett og beinskjørhet. De sakkyndige i saken har også nærmest utelukket dette helt. Han avviste også at andre kan ha påført gutten skadene.

Jordet sa i sin prosedyre at han ikke tvilte på at mannen ønsket seg en sønn.

– Jeg har ingen grunn til å betvile at han er en velmenende og sympatisk mann med god omsorgsevne. Men vi kan ikke se bort fra bevisene, sa Jordet.

Han sa at det ikke var nødvendig å komme fram til et motiv, men beskrev situasjonen med en for tidlig født sønn, en kone som var så sjuk at de var redd for at hun ville dø, og en 20- måneder gamle datter som hadde barnevakt i uke etter uke. Alt dette skulle den tiltalte håndtere.

– Vi ser av sms med kona at han var sliten og sov lite enkelte netter. I slike saker blir rett og slett for mye, uten at en ønsker å skade barnet, sa Jordet.

Betydelig kraft

UTEN TVIL: Aktor Jo Kristian Jordet mener faren påførte sønnen skadene. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Den tiltalte har forklart om flere hendelser som at han mistet barnet i gulvet og sneiet bort i en dør, og at han stimulerte barnet fordi det hadde pulsfall og stoppet å puste.

– De sakyndige sier at dette ikke kan forklare skadene, sa aktor.

Det er så stor forskjell på det tiltalte viste i rekunstruksjon, det var rugging og gnuing, og den kraften som måtte til for disse skadene. Det ville han ha husket, sa aktor.

Aktor mener at den tiltalte må ha visst at kraften han brukte kunne skade barnet og at det kunne ha skjedd gjennom kraftig risting og/eller at barnet møtte et hardt underlag.

Aktor mener at behandlinga faren ga barnet satte det i livsfare.

Barnets bistandsadvokat ba om en oppreisning på mellom 300.000-400.000 kroner.

Saken oppdateres.