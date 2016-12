Vil bygge 400 leiligheter

Ringsaker almenning vil bygge en birkebeinerlandsby med 400 leiligheter, aktivitetspark og et kulturamfi for 2000 besøkende som skal trekke folk til Natrudstilen. Det er Ringsaker almemenning og Trybygg AS som jobber med å utvikle prosjektet. Skriver HA.