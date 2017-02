Vil bruke overskudd til nydyrking

Senterpartiet i Ringsaker vil at endel av overskuddet kommunen har etter å ha bygd boliger og næringsbygg på dyrka mark skal brukes på nydyrking,melder HA. Partiets gruppeleder Odd-Amund Lundberget mener det er riktig å sette av mellom 5 og 10 millioner kroner av kommunens overskudd i 2016 til et fond for nydyrking.