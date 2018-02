Vil betale 1800 kroner døgnet for denne koia

Koia i Lier i Buskerud er blant Norges mest populære på delingstjenesten Airbnb.

Til en pris for mer enn et rom på et firestjerners hotell har eierne av en skogskoie på 29 kvadratmeter uten strøm og vann, to timers gange fra bilveg, hatt suksess med utleie på Airbnb.

– Den er opptatt store deler av året, til og med på julaften. Turister fra Sør-Korea, Australia og Frankrike kommer hit for å leve det enkle liv, sier Håvard Sørli, som leier ut hytta.

– Jeg har ikke tid til å håndtere all etterspørsel, og rekker kun å leie ut 150 dager i året.

NØKTERN STANDARD: Interiør fra hytta i Lier i Buskerud. Foto: Airbnb

Vedovn og utedo

Det er ikke mangel på enkle skogskoier i Norge og nå er det flere som vil engasjere fotograf og legge ut hyttebilder på delingstjenesten Airbnb.

Elverumregionen Næringsutvikling hatt møte med grunneiere som eier skogskoier, og nå skal dette markedsføres i samarbeid med landbrukskontorene i Åmot, Elverum og Våler.

– Å oppsøke naturopplevelser som føles ekte og naturlige er en voksende trend innen reiselivet, sier daglig leder Tone Lien i Elverumregionens næringsutvikling.

Hun sier at utlendingene ønsker å ta del i norsk kultur og kulturarv og søker det enkle og naturlige. På et møte i Elverum nylig var det ventet omrking ti stykker. Over 50 møtte, og mange har henvendt seg i ettertid.

– Hoteller er jo like overalt

– Vi nordmenn kan jo tenke at her er det både muselort og flaggermus, men for en utlending kan dette være både spesielt og unikt. Et luksushotell i Oslo er jo helt likt et i Manila.

Marianne Wimmer, som har hytte i Julussdalen i Elverum, er en av grunneierne som nå gleder seg til å prøve utleie.

– Det er jo veldig begrenset hva man kan få til av utleie hvis det kun er jegere som skal bruke den. Nå kan jeg jo få kontakt med folk fra hele verden, sier hun.

VIL LEIE UT SKOGSIDYLL I ELVERUM: Marianne Wimmer. Foto: Stein S. Eide / NRK

– Bra med konkurranse

Håvard Sørli i Lier i Buskerud ser positivt på at det kommer konkurrenter.

– Det er jo mye bedre at disse koiene her i Norge blir brukt, enn at de står og råtner.

Her er noen av anmeldelsene fra gjestene: