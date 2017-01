Vil beholde Vestsida oppvekstsenter

Flertallet i formannskapet i Søndre Land vil at Vestsida oppvekstsenter skal bestå, melder OA. Foreldrene er splittet. Noen mener 17 elever fra 1.-7. klasse er et for lite miljø, mens andre mener miljøet ikke tar skade av at det er så få elever.