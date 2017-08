VIF-supporter på benken for Elverum

– Det han ikke vet er at han ikke får være med, ler Elverums-trener Tore Fosse.

Når Vålerenga møter Elverum i fjerde runde i NM-cupen på Ullevål i kveld, er det en mann som har det ekstra vanskelig på sidelinja. Morten Ring Christensen jobber for Elverum fotball, men er, og har alltid vært, blodfan av Vålerenga.

– Den vitsen der har jeg hørt ca. 250 ganger, svarer Christensen.

Elverums-treneren gnir salt i såret til mannen som er materialforvalter, tilrettelegger og skal hjelpe Elverum under oppvarmingen.

Ikke Liverpool eller Manchester United

– Vålerenga er en stor klubb i forhold til Elverum, men ikke i forhold til klubbene i England. Jeg er vant til å forsvare det å være Vålerenga-fan kontra det å heie på et lag i utlandet.

Aldri vært noe annet lag en Vålerenga Morten Ring Christensen

Mange fotballsupportere snur seg til England for å finne sitt yndlingslag, men ikke Christensen.

– Etter at jeg sier at Vålerenga er laget mitt spør folk ofte hvilket lag jeg holder med i England. Jeg svarer at jeg ikke har noe annet lag enn Vålerenga.

Hemmeligholdt

– Det har vært en hemmelighet at han har holdt med Vålerenga og han har smøget seg rundt, sier Elverums-keeper Fredrik Tervaniemi.

Kollega Anders Borken stemmer i:

– Han har vel ikke turt å dra det frem i frykt for at han ikke får bli med til Ullevål.

Christensen fikk et lidenskapelig forhold til Vålerenga da han var ung. Det tok han med seg da familien flyttet til Trysils dype skoger.

– Jeg er født og oppvokst i Danmark så jeg heia på AGF da jeg bodde der, men utover det har det aldri vært noe annet lag enn Vålerenga.

Heier på Elverum

– Hvem heier du på i kveld?

– Elverum, uten tvil.

– Sier du det fordi du sitter med gutta fra Elverum nå?

– Ja! Nei da. Man er jo såpass proff og jeg har blitt veldig glad i Elverum fotball. Hadde jeg vært spiller hadde det ikke vært noe annet lag en Vålerenga jeg hadde hatt mer lyst til å slå. Det å jobbe sammen med Elverum og eventuelt slå Vålerenga hadde vært morsomt.

Kampen starter 18:30 og du kan se den her.

Til slutt måtte vi rett og slett spørre gutta i Elverums-garderoben hvordan de tror det går i kveld. Her er gjetningene:

Christensen: 1–2 etter ekstraomganger.

Tervaniemi: 0–4, det er lov det!

Bronken: 0–2.

Trener Fossum: – Jeg får være litt seriøs da, jeg tror det blir en tett og jevn kamp. Elverum vinner til slutt og jeg håper det er avgjort etter nitti minutter.

Les også: