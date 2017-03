Vidar Helgesen besøker folk i ulvesona i Trysil

Etter lang tids ulvedebatt kommer klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Trysil for å se på forholdene. Helgesen har blitt invitert av Øyvind Bæk, som sitter i kommunestyret i Trysil for Høyre. Bæk har store forventninger til besøket.

– Jeg har holdt på siden november og invitert han flere ganger. For en måned siden fikk jeg svar om at han ville komme og siden den gang har jeg jobbet med å lage et opplegg. Det er viktig at han er villig til å se forholdene her med egne øyne så besøket er kjempepositivt, sier Bæk.

Øyvind Bæk blir nedringt av media, partifeller og andre etter at det i dag ble klart at ministeren kommer til Trysil. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Blir kjørt gjennom Slettåsreviret

Mandag 6. mars kommer altså den utskjelte ministeren for å se på forholdene for dem som lever med ulv tett på.

– Han skal møte folk som er direkte berørt av ulv, deretter skal vi kjøre gjennom reviret til Slettåsflokken. Han skal få møte skoleunger i Slettås som har problemer med å komme seg på skolen ettersom de ikke lenger tør å gå til bussen. Helgesen har sagt seg villig til å gå sammen med ungene, forteller Bæk.

Vidar Helgesen har ikke vært spesielt populær i Trysil. Slike protester ønskes ikke av initiativtagerne til møtet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Ingen demonstrasjoner

Helgesen har ikke vært noen spesielt populær mann innenfor ulvesona etter de siste måneders diskusjon om ulvebestanden. Bæk er ikke redd for at de steile frontene vil prege ministerens besøk på negativt vis.

– Helgesen kommer til å bli møtt av folk som oppfører seg ordentlig og som kan fremføre budskapet på en skikkelig måte. Her blir det ingen demonstrasjoner eller plakater. Han skal snakke med fornuftige folk og det tror jeg alle parter er tjent med, mener initiativtageren.

Helgesen kommer klokka 14 og avslutter besøket med en middag i Trysil klokka 18.30. Rangdi Wetterhus Krogstad, fylkessekretær i Hedmark Høyre, sier at Helgesens motivasjon med besøket er å møte enkeltmennesker som lever tett på ulv i hverdagen.