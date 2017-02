Vestsida Oppvekstsenter består

– Det har vært en veldig vanskelig sak for meg og for Vestsida, sier ordføreren i Søndre Land, Terje Odden (Ap).

GLAD: Ordfører i Søndre Land, Terje Odden, kjempet for Vestsida Oppvekstsenter. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Debatten om Vestsida Oppvekstsenter i Søndre Land har pågått lenge. Og den har vært preget av sterke følelser.

– Det er ingen vinnere selv om vedtaket er positivt for skolen, sier ordføreren som selv kjempet for videreføring av skolen.

Stor uenighet blant foreldrene

For ti år siden hadde skolen 60 elever, i dag går 17 barn på skolen fordelt på syv trinn. Mange foreldre mener miljøet er for lite, og flere har søkt plass på Land Montessoriskole for sine barn til høsten.

BYTTER SKOLE: Thea Furre vil flytte sine barn til Land Montessoriskole. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Vi har sagt at vi ønsker å gå til Fryal eller Trones skole med et større skolemiljø. Det lukker de for i dag, vi får ikke innvilget de søknadene. Da ønsker vi Søndre Land kommune lykke til videre. Vi går til Land Montessori, sier Thea Furre.

FORNØYD: Haakon Struksnes Fjone synes det er positivt for Vestsida at Oppvekstsenteret nå består. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Haakon Struksnes Fjone på sin side er glad kommunestyret vedtok å beholde skolen.

– Dette er en opptur for Søndre Land og hele Vestsida. Den viktigste seieren i dag er ungene og for oss som ønsker å beholde Vestsida Oppvekstsenter, sier Fjone.

Fremtidens elevtall usikkert

Debatten rundt skolens fremtid har dreid seg om læringsmiljøet for elevene. Det lave elevtallet innebærer at flere av årstrinnene har felles undervisning. Ordføreren i Søndre Land mener det er elevene som prioriteres.

– Vi må se på det som en totalvurdering, men det viktigste er selvsagt hensynet til barna. Vi har både barnehage og skole. Blir skolen borte, blir barnehagen stående alene, sier Odden.