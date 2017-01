Vergesaken i Gausdal henlagt

Dyruds sønn Per Jarle Dyrud fikk onsdag beskjeden om at hans anke av politiets tidligere henleggelse ikke er tatt til følge av statsadvokaten, ifølge GD. Han er overrasket og skuffet.

SKUFFET: Per Jarle Dyrud er skuffet over at saken er henlagt av statsadvokaten. Foto: Elin Fossum / NRK

– Vi var forberedt på henleggelsen, men ser positivt på at Statsadvokaten har tatt til følge at vi mente det ikke var vårt ansvar at saken skulle granskes, sier Dyrud.

Han vil nå avvente fylkesmannens konklusjoner av sin interne granskning.

I brevet fra statsadvokaten står det at det juridiske ansvaret i saken ligger hos Fylkesmannen som opprettet vergen.

Bakgrunn Ekspandér faktaboks 88 år gamle Gerd Thordis Dyrud bodde alene i et hus i Gausdal.

I juni 2015 oppnevnte Fylkesmannen i Oppland en verge for henne.

I oktober 2016 publiserer avisa Gudbrandsdølen Dagningen historien om Dyruds ti måneder under vergemål.

Ifølge avisa har kontoen hennes og huset hennes blitt tømt etter ønske fra vergen.

Per Jarle Dyrud, 88-åringens sønn, anmeldte saken til politiet, som henla den.

Etter at saken ble kjent gjennom media har Fylkesmannen varslet gransking.

Ble ikke varslet

Moren (88) ble fratatt store deler av sine verdier i en periode der vergen hennes hadde nøkkel og adgang til huset hennes. Hun var enke i Gausdal i flere år og bodde alene i huset. I juni 2015 ble hun lagt inn på Forset omsorgssenter i Gausdal, og like etterpå ble det oppnevnt verge for henne hos fylkesmannen i Oppland.

Sønnen ble aldri varslet om at det var opprettet verge for hans mor. I oktober 2015 ble et rengjøringsfirma satt til å rydde og vaske huset, også det uten at sønnen ble varslet.

Firmaet har fjernet det familien mener er en rekke verdifulle gjenstander og familieklenodier, i tillegg til at moren og sønnen savner ganske store pengebeløp. Dette var penger som Dyrud hadde oppbevart på flere steder i huset.