Det første Robert Paulsbyen gjorde da han fikk vite navnet på motstanderen sin, var å logge seg inn på internett.

Der studerte han bildene av den kroatiske kjempen Bojan Miskovic i timevis.

– Jeg tenkte fy faen så store muskler, han så skummel og farlig ut.

Proffmesteren i kickboksing har ingen problemer med å innrømme at han er både stressa og nervøs for tida. Matlysten er dårlig og søvnen likeså.

På lørdag skal han forsvare VM-tittelen foran 2500 publikummere i hjembyen, i et comeback uten sidestykke.

– Jeg kjenner at presset nå er større enn noen gang.

ROSA RO: Robert Paulsbyen trenger mye søvn før VM-kampen. Om kvelden legger han seg med rosa hørselvern og stenger ute lyden av katten som mjauer og kona som bråker. Foto: Mats Sparby / NRK

En drøm blir virkelighet

Etter å ha blitt dobbelt verdensmester i 2015 valgte Robert Paulsbyen å legge opp.

Han fortsatte å trene, men hadde ingen planer om å konkurrere. Helt til ideen om å lage tidenes største kickboksing-arrangement i Norge dukket opp. Ville Robert stille da? I en VM-kamp i hjembyen Elverum?

LANDSLAGSTRENER: Daimi Akin Foto: Privat

– Det tente en gnist i meg. Det å få muligheten til å vise hjembyen min hva dette handler om har vært en drøm for meg, sier Robert.

Det er nå, noen dager før kampen, at prestasjonsangsten kommer for fullt. Hva om han ikke klarer å prestere?

– Jeg har alltid vært en utøver med mye nerver. Kall det gjerne angst. Gleden med å konkurrere undergraves av frykten for å tape.

Landslagstrener Daimi Akin mener Robert Paulsbyen er det største talentet Norge har hatt innen kickboksing. Han mener Roberts kamp mot frykten er det som gjør han god.

– Det positive med det er at han er grundig i trening og forberedelser. Han bruker mye krefter på det mentale, men til tross for det klarer han å prestere. Der er han unik.

Nekta mor å komme på kamp

Robert bruker mye tid foran hver kamp på å takle frykten. Han er redd for å miste fokus. Derfor nekta han først moren sin å komme på hjemmekampen.

STORSTILT: Det er venta 2500 publikummere til tittelkampen i Terningen Arena.

– Når jeg hører henne rope blir jeg satt ut. Irritert. Men nå er vi enige om at hun skal være stille under hele matchen, ler Paulsbyen.

Spenningen i kroppen påvirker også nattesøvnen. Det er ikke lett å finne roen hjemme med kone, to barn, bikkje og katt. Derfor sover Robert Paulsbyen nå med rosa øreklokker for å få fred.

Vil gi folk noe unikt

De som kjenner han beskriver han som hardtarbeidende og målretta. Han har nådd toppen uten et stort hjelpeapparat i ryggen, og sjonglerer livet som toppidrettsutøver med rollen som tobarnsfar og full jobb som brannmann.

– Jeg skal ikke si at det har vært lett. Men livet utenfor ringen er viktig for meg. Det gjør at jeg har det bra.

Selv om han kjemper med nervene føler Robert Paulsbyen seg klar.

Han håper kampen blir et arrangement ingen har sett maken til, en unik opplevelse for dem som kommer. Sjøl har han sett for seg hvordan den ender utallige ganger.

– Jeg føler meg god i kroppen og opplagt. Et sted mellom runde fire og sju stopper jeg Miskovic på knockout. Det hadde vært det ypperste resultatet.