Verdens sterkeste trener seg svakere

– Det er ikke vanskelig å gå ned i vekt, det handler bare om å spise mindre, sier trippel verdensmester i styrkeløft i 2014, mens han steker kylling, egg og grønnsaker.

MAGER KOST: Carl Yngvar Christensen kutter ut karbohydrater men sørger for å få i seg nok proteiner. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Han er nesten ikke til å kjenne igjen fra hvordan han så ut for et halvt år siden da han skjønte at karrieren som styrkeløfter i 170-kilosklassen var over.

FØR NEDSPISINGEN: Carl Yngvar Christensen før nedtrappingen startet i fjor høst. Foto: PRIVAT / FOTO

Siden han la de tyngste vektene på hylla i fjor høst har vekta rast ned 66 kilo.

Fra snowboard til styrkeløft

Allerede som ettåring la foreldrene til Carl Yngvar merke til at det var mer muskler i den kroppen enn i kroppen til andre ettåringer. Etter hvert begynte han med nesten alt som er registrert av idretter. Men det var snowboard han ville satse på. Han var et av de mest lovende snowboardtalene i Norge som 14-åring.

Men en ankelskade ødela den karrieren. For å trene seg opp igjen begynte han med styrke og idrettskarrieren fikk en ny vending. Vanligvis tar det 10-15 år før en styrkeløfter når sitt fulle potensial. Få år senere var han Norges sterkeste 17-åring da han løftet 210 kilo i benkpress.

Deretter fulgte år med nordiske rekorder, euoropeiske rekorder og verdensrekorder. 24 år gammel, i 2014, ble han trippel verdensmester, med 490 kilo i knebøy, 350 kilo i benkpress og 390 kilo i markløft.

VERDENSMESTER: I 2014 ble Carl Yngvar Christensen verdensmester i styrkeløft. Foto: Jørgen Haug

Vondt kne stoppet karrieren

Et ødelagt kne stoppet planene om å løfte enda tyngre. Men å slutte å trene helt var uaktuelt. I fjor høst startet jobbinga med det nye målet; å trene seg ned fra 170 kilo til nærmere 100 kilo.

– Mange sier at hvis man slutter å trene blir muskler til fett. Det er ikke riktig. Men hvis du fortsetter å spise like mye og ikke trener blir det mer fett, sier 26-åringen.

I tillegg til å spise mye mindre enn han gjorde da han måtte holde vekta på 170 kilo, har han redusert inntaket av karbohydrater.

Resultatet er at han har gått ned 66 kilo på 29 uker. Mange kjenner ikke igjen 26-åringen når han går på gata.

– Det er ikke så vanskelig for meg å gå ned i vekt, det var vanskeligere å holde vekta oppe da jeg var 170 kilo, sier han.

Målet nå er å se om kneet tåler at han stiller i lavere vektklasser i styrkeløft.

– Forhåpentligvis er kneet bedre om et år og jeg kan stille i 105 eller 120-kilosklassen i NM i styrkeløft, sier han.