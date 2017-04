Venter DAB-kaos etter påske

Mange av dere hører trolig på NRK i bilen i dag, men hvor mange vil kunne gjøre det om tre uker?

Mange venter nemlig i det lengste med å installere slike radioer i bilene sine.

Foreløpig har bare litt over 3 av 10 biler her i landet digitalradio installert.

Håpet det skulle gå over

Jan Magne Midtsundstad, kunderådgiver ved Elverum sport bilsalg, sier det er ventelister hos leverandørene på DAB-utstyr. Foto: Stein S. Eide / NRK

Nå begynner det å sige på med bileiere som fortsatt ønsker å høre på de store radiokanalene, og de mange små nisjekanalene, i bilen sin, også etter at april har sagt adjø.

Og dit de siger – det er til bilverkstedene.

– Jo, nå er det veldig stor pågang. Det har økt kraftig de siste ukene, forteller Jan Magne Midtsundstad, kunderådgiver ved Elverum sport bilsalg.

Men akkurat nå må du forvente å vente litt på å få time. Grunnen er ikke at det er så lange ventelister på montering, men det er ventelister på leveranser av enheter fra leverandørene.

– Men det kan da ikke være noen overraskelse at mange vil ha dette nå?

– Nei, langt ifra! Dette har vi visst lenge, men det er nok mange som har håper i det lengste at det ikke skulle bli noe av dette, forteller kunderådgiveren.

En har – en har ikke

For å få DAB i bilen kan du enten kjøpe en DAB-adapter og koble den mot den radioen du har fra før. Eller så kan du kjøpe en helt ny radio og få den montert.

Prisen for å få ferdig montert DAB i bil hos et verksted varierer ut fra hvilket alternativ du velger, men alt fra et par tusen til mange tusen kroner.

Men som sagt – bare en av tre biler har så langt DAB-radio montert.

– Jeg tror det er så enkelt som at mange velger å vente til det nærmest er stille i FM-nettene før de gjør noe med bilen sin, sier Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Radio.no.

DAB-TYPER: Håvard Løvold (t.v.) er ikke helt fornøyd med dekningen så langt, mens Trond Nerberg ikke har fått sjekket ut dekningen ennå. Foto: Stein S. Eide / NRK

En av hver type fant vi inne i en verksted-butikk i Elverum.

Håvard Løvold har montert DAB-radio i bilen sin, men sier det er frustrerende mange brudd i sendingene når han kjører Østerdalen og videre nordover til Nord-Norge. Trond Nerberg har ennå ikke montert DAB-adapter i bilen sin, men kommer til å gjøre det den dagen han ikke lenger hører P1 på radioen sin.

Og kanskje han bør raske på, skal vi tro Jan Magne Midtsundstad.

– Det blir helt sikkert mer kaos enn det er nå etter påske. Når dem begynner å stenge, kommer det til å bli helt vilt, er hans spådom.