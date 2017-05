– Det er imponerende å se at 60 prosent av velgerne forstår at vi ikke har flertall og at dette ikke er mulig å få til, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp).

Johnsen kommenterer resultatene fra en fersk meningsmåling utført av InFact på oppdrag fra Glåmdalen, Østlendingen, Oppland Arbeiderblad og NRK. Undersøkelsen er gjort i Hedmark og Oppland i uke 19.

– Viser at de har en politisk virkelighetsoppfatning

BOMMOTSTANDER: Tor Andre Johnsen mener Frp ikke er stort nok til å få gjennomslag for å fjerne alle landets bomstasjoner. Foto: Arne Trolldalen / NRK

61.8 prosent av de spurte sier det er som forventet at Frp ikke har innfridd løftet om å kvitte seg med alle bomstasjoner. Nesten 30 prosent er skuffet.

– Det viser at de har en politisk virkelighetsoppfatning og at de forstår hvordan demokratiet virker, sier Johnsen.

Han tror velgerne i Innlandet har fått med seg partiets tydelige holdning.

– Det er vår primærpolitikk. Det er bra at velgerne forstår at det ikke er mulig å fjerne bomstasjonene når vi ikke har flertall, sier Johnsen.

– Alternativet er at vi må legge finansieringen på skatteseddelen

VIL HA BOMMER: Fylkesleder i Unge Høyre, Silje Johansen mener det er viktig å huske på at vei koster mye penger og at utbyggingen må betales uansett. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Det er de middelaldrende velgerne som er mest skuffet over Frp i bompengesaken. Fylkesleder i Oppland Unge Høyre, Silje Johansen, mener det er riktig å bruke bomstasjoner for å finansiere veiutbygging.

– Alternativet er at vi må legge finansieringen på skatteseddelen og det er en mer urettferdig måte å finansiere veien på, sier Johansen.

Mange er forbannet på bommene. Kan du forstå det?

– Jeg kan forstå at mange synes bompenger er kjipt, men jeg tror folk må tenke litt på hva som er alternativet. Vei koster mye penger og et sted må vi finne disse pengene.

– Mange oppfinnsomme løsninger for å komme seg rundt

NEGATIV: Cato Andreas Bunkholdt liker ikke at politikerne lokker kundene til sentrum for å kjøpe varer og at han må betale bompenger på veien. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Cato Andreas Bunkholdt fra Lunner reagerer på at det blir bompenger mellom hjemstedet og Gran, der han ofte ferdes.

– Jeg er ikke begeistret for det. Jeg har ikke lyst til å bli pålagt en avgift for å komme meg ut i bygda for å gjøre mine daglige gjøremål, sier Bunkholdt.

Han er ikke alene om å være negativ. Tallene fra den ferske meningsmålingen viser at motstanden er størst i områder der innbyggerne er avhengig av å kjøre på strekninger med bomstasjoner.

– Til å begynne med tror jeg det blir mange oppfinnsomme løsninger for å komme seg rundt dette, sier Bunkholdt.

Johnsen mener velgerne kan trøste seg med at Frp ønsker å fjerne bommer på sideveier for at ikke alle må betale.

– De som ikke trenger eller bruker veien skal ikke måtte betale. Når vi reduserer bomsatsen er grunnlaget for trafikklekkasje på sideveiene redusert, sier han.