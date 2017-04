Ny deltagerrekord for datatreff

Det blir ny deltagerrekord for datatreffet The Gathering i Vikingskipet som starter onsdag. Kapasiteten utvides med flere hundre sitteplasser og totalt forventer vi nærmere 7000 deltagere, sier kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik. The Garhering arrangeres i år for 25 gang.