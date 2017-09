Trygve Slagsvold Vedum frykter videreføringen av kommunereformen. Foto: Erlend Jones Solfjeld / NRK

– Vi skal fortsette på den linja vi har lagt oss på. Utgangspunktet er frivillighet, men dersom for eksempel to av tre kommuner vil slå seg sammen må Stortinget kunne gripe inn for å få til noe, sier Kristian Tonning Riise.

I løpet av den siste stortingsperioden har 428 kommuner blitt til 354. Noen slo seg sammen frivillig, andre med Stortingets inngripen. Ingen kommuner i Hedmark og Hedmark har blitt slått sammen. Verken frivillig eller med tvang.

– Jeg hører hva Tonning Riise sier, men senest i går sa Jan Tore Sanner at han vil gå videre med kommunereformen og at målet fortsatt er færre kommuner, sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

Hør debatten her:

P1 Morgen fra Hedmark og Oppland Du trenger javascript for å se video.

– Jeg ønsker større kommuner

De to politikerne fra Hedmark ser, ikke overraskende, forskjellig på den kommende stortingsperioden. Mens Slagsvold Vedum i kjent stil ønsker fokus på gode tjenester i de eksisterende kommunene, ønsker Tonning Riise større og mer handlekraftige enheter.

– Ja, jeg ønsker jo at kommuner også i Hedmark skal slå seg sammen. Det ville gitt bedre tjenester til folk som bor der. Det frigir ressurser som kan brukes til barnevern, psykisk helsevern og eldreomsorg. Men dersom kommunene ikke vil, blir det ingen sammenslåing, sier Tonning Riise.

Men Vedum trekker fram at små kommuner ofte ligger høyt oppe på listene over kommuner som gjør det godt på forskjellige barometre.

– Se på Dovre, Se på Tolga. Det er jo solskinnshistorier. De har gode skoleresultater, befolkningen trives og kommunene styres godt, sier han.

– Vi respekterer lokale avgjørelser

Frivillighet har vært et premiss for reformen, men Høyre legger ikke skjul på at de ønsket at flere skulle ha ønsket sammenslåing. Senterpartiet har også stemt for sammenslåinger i Stortinget, men Vedum understreker:

– Vi respekterer lokale avgjørelser. Dersom ordførere og kommunestyrer lokalt mener at det er det beste, så vil ikke vi protestere på det, men det er det som skiller oss fra Høyre, sier han.

Før Stortinget tok sommerferie ble ytterligere 31 kommuner slått sammen til 10. Dette var kommuner der en eller to parter hadde sagt ja, mens én hadde sagt nei.

– Det må jo være slik at Stortinget har et overordnet ansvar for hvordan Norge administreres. Det er derfor vi vil gå videre med reformen, sier Tonning Riise.

– Men det blir altså ikke flere tvangssammenslåinger av kommuner med Høyre i regjering de neste fire årene?

– Hvis kommunene ikke vil slå seg sammen, blir det ingen sammenslåing, slik det heller ikke har blitt denne perioden, sier han.