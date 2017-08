Varetektsfengslet i fire uker

38-åringen som er siktet for drap på kjæresten, i en bil på fylkesvei 33 ved Feiring i går morges, ble i dag varetektsfengslet i fire uker. Han har brev- og besøksforbud for hele perioden og isolasjon i to uker, skriver politiet i en pressemelding.