Vant mot forsikringsselskapet

Et ektepar i Lunner får trolig tilbake minst fem millioner kroner fra forsikringsselskapet etter å ha blitt anklaget for å ha tent på sitt eget hus i 2014. Paret tok opprinnelig ut søksmål mot forsikringsselskapet for å få oppgjør etter brannen, men dette blir nå ikke nødvendig.