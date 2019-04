Både påtalemyndigheten og den 47 år gamle kvinnen anket saken etter at hun i vinter ble dømt for grov mishandling og omsorgssvikt i Eidsivating lagmannsrett. Nå bekrefter Høyesterett at de vil behandle saken.

Om lag en uke etter at dommen falt i februar anket påtalemyndigheten straffutmålingen. Kvinnens forsvarer Aasmund Olav Sandland anket lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

– Når påtalemyndigheten anket, anket vi over lovanvendelsen. Nå skal Høyesterett ta stilling til om dette er forhold som faller inn under bestemmelsen om vold og mishandling i nære relasjoner, sier Sandland til NRK.

Forsvarer: – Meget tilfreds

Eidsivating lagmannsrett frifant kvinnen for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand, men dømte henne for grov mishandling av 13 år gamle Angelica som døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Etter saken uttalte aktor Arne Ingvald Dymbe at det var grunnlag for å vurdere en anke til Høyesterett.

– Vi er selvsagt fornøyd med at Høyesterett har funnet grunn til å fremme vår anke. Det er en stor prinsipiell sak vi mener det er viktig å behandle, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Også kvinnens forsvarer er fornøyd med at deres anke er tatt til grunn.

– Vi er meget tilfreds med at anken har sluppet gjennom. Hvis Høyesterett mener som oss, resulterer jo det i en frifinnelse, sier Sandland som er overrasket over at påtalemyndigheten valgte å anke straffeutmålingen.

Fakta om Valdres-saken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor ble tiltalt for grov omsorgssvikt og for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand. Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april 2017, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt.

En ny rettssak startet 26. februar i Gjøvik tingrett. Saken ble utsatt etter to dager etter at kvinnen ble akuttinnlagt.

I begynnelsen av mars ble rettssaken mot moren gjennomført.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars 2017 med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

15. mai ble moren dømt til fengsel i tre år i tingretten. Hun anket dommen.

15. januar starter ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Kilde: NRK/NTB

Kilde: «Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse» av Siw Skogstad Johnsen, masteroppgave i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, 2014.

Kilde: lovdata.no

Erstatningskravet behandles på nytt

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett på åtte måneders betinget fengsel var betydelig kortere enn dommen kvinnen fikk i Gjøvik tingrett i fjor. Der ble hun dømt til tre års ubetinget fengsel.

I tillegg til straffeutmålingen og lovanvendelsen, gis det også samtykke til ny behandling av erstatningskravet i straffesaken for Høyesterett.

Det er ikke kjent når saken vil komme opp i Høyesterett.