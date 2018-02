Valdres-saken: Tiltalt mor brøt sammen

Kvinnen brøt ut i høylytt gråt da statsadvokat Arne I. Dymbe leste opp tiltalen mandag morgen. Etter ca. 30 minutter ropte kvinnen at hun holdt på å gå i bakken og at det svartnet for henne. Retten valgte å ta pause mens det ble avgjort at hun slapp å være til stede i rettssal 101 i Gjøvik tingrett under forhandlingene. Kvinnen følger isteden saken via videooverføring fra et annet rom der hun sitter sammen med sin ektemann.

– Hun fikk et utbrudd som etter min oppfatning var verre enn forrige gang med hyperventilering. Dette har det vært advart om, sier hennes forsvarer Aasmund Olav Sandland.

Ifølge Sandland er det utelukket at saken går uten den tiltalte.

– Hun har rett til å være her og forsvare seg selv, sier Sandland.

Saken ble avbrutt i fjor

Kvinnen er tiltalt for grov mishandling og omsorgssvik etter at den 13 år gamle datteren Angelica døde av avmagring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april i fjor. Den tiltalte kvinnen måtte avbryte forklaringen sin etter to dager da hun fikk problemer med høyt blodsukker. Ambulanse ble tilkalt og kvinnen ble akuttinnlagt.

Ettersom saken ble avbrutt, starter den helt på nytt.

Kvinnen har gitt begrenset forklaring i saken, men er ikke foretatt såkalte konfronterende avhør ettersom kvinnen kun har avgitt fri forklaring.

AVBRUTT: Rettssaken ble avbrutt etter to dager da den tiltalte kvinnen fikk problemer med blodsukkeret. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Mener hun har PTSD

I høst ble 46-åringen undersøkt av den rettsoppnevnte psykiateren Synne Sørheim, som konkluderte med at hun var i stand til å stille i retten, med visse tilpasninger.

Kvinnens forsvarer Aasmund Olav Sandland har fått psykolog Atle Austad til å vurdere sin klients helsetilstand. Han konkluderte ifølge Dagbladet at hun lider av PTSD, posttraumatisk stress, og at hun ikke ville tåle å møte i retten.

AVBRØT FORKLARING: Moren brøt sammen og måtte hentes med ambulanse, da hun skulle forklare seg for retten under rettssaken i april. Foto: Tegner: Esther Maria Bjørneboe

Dette avvises av to andre psykiatriske rapporter. Rettens sakkyndige, psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud, mener at den tiltalte ikke oppfyller kravene til PTSD og at hun vil kunne klare å kontrollere diabetesen sin under hovedforhandlingen.

– Vi håper alle at saken kan bli gjennomført, skrev forsvarer Sandland i en e-post til NRK før saken startet.

Han ønsker ikke å si noe om klientens situasjon nå, men viser til at dagsprogrammet under rettssaken vil ta spesielle hensyn.