Valdres-saken: Rettssaken fortsetter

Dommer Pål Prestesæter viste til at tiltalte har en rett, men ikke en plikt til å forklare seg. Han la vekt på at den tiltalte sier hun ikke husker noe fra tiden hun og datteren bodde på hytta på Beitostølen. Ifølge Prestesæter er det usikkert for retten om kvinnen vil huske mer etter å ha gått gjennom terapi. Retten mener den tiltalte har plikt til å gjennomføre tiltak som letter gjennomføringen av saken.

Kvinnen brøt umiddelbart ut i gråt etter at dommerens beslutning var klar og forlot rettssalen.

Forsvarerne ba om utsettelse

Torsdag ettermiddag informerte kvinnens forsvarer Asmund Olav Sandland retten om at han begjærte saken utsatt på grunn av 46-åringens helsetilstand. Sandland menen kvinnen ikke er i stand til å forklare seg på nåværende tidspunkt ettersom hun sliter med diabetessykdom.

– Det er to hensyn. Det ene er hennes helsetilstand, det andre er forklaringsretten en tiltalt har. Og da må man gjøre det som gjøres kan for å få denne oppfylt, sier Sandland.

Den 46 år gamle kvinnen har ennå ikke forklart seg om datternes siste måneder før dødsfallet. Sandland mener den tiltalte må gjennom terapi før hun kan gjennomføre rettssaken, noe påtalemyndigheten ikke har tro på hjelper for å få saken ferdigbehandla i retten.

– Det er ikke påvist traumer eller andre ting som tilsier at hun må ha terapi. Dette har de sakkyndige i saken vært innom og behandlet. Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for det, sier aktor Arne Inglavd Dymbe.

Fakta om saken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april 2017, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt.

En ny rettssak startet 26. februar i Gjøvik tingrett. Saken ble utsatt etter to dager for kvinnen ble akuttinnlagt.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars 2017 med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Kilde: NRK/NTB

Utsatt i 2017

Rettssaken mot moren startet opprinnelig i april 2017. På den andre rettsdagen ble saken utsatt etter at kvinnen ble akuttinnlagt på sykehus på grunn av for lavt blodsukker. Saken ble først utsatt i én uke. Deretter ble den utsatt nesten ett år før saken på nytt startet mandag 26.febuar i år.

Kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt etter Straffelovens § 219 annet ledd jf. første ledd, og § 283 jf. § 282. Hun er også tiltalt etter Straffelovens § 242 og § 288 for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand (...) og forbrytelsen hadde døden til følge. Ettersom tiltalen omhandler grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen inntil 15 års fengsel. Mishandlingen er ifølge tiltalen grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge betydelig skade eller død.