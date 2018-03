Valdres-saken: Morens forklaring utsettes igjen

Den tredje rettsdagen preges av pauser i forhandlingene. Den tiltalte kvinnen har gjentatte ganger i løpet av dagen har problemer med høyt blodsukker på grunn av sin diabetessykdom.

En legeerklæring fra Norsk diabetessenter slår fast at kvinnen utsettes for farlig stress ved å gå gjennom en rettssak. En sakkyndig lege innkalt av påtalemyndigheten er uenig.

Mener kvinnen er for syk til å gjennomføre saken

Kvinnes forsvarer Aasmund Olav Sandland leste torsdag morgen opp legeerklæringen som ble fremskaffet onsdag, etter at 46-åringen tirsdag brøt sammen på grunn av lavt blodsukker. Ifølge legen ved Norsk diabetessenter utløser rettssaken en stressituasjon som kan føre til svingning i blodsukkeret til den tiltalte. Kvinnens behandlende lege mener hun er i dårlig stand til å følge rettssaken fordi det er fare for gjentakelse av hendelsen som oppstod tirsdag.

Aktor Arne Ingvald Dymbe varslet onsdag at påtalemyndigheten ønsker en uavhengig vurdering av kvinnens helsetilstand.

– Påtalemyndigheten ønsker at man også får uttalelse fra en sakkyndig som er nøytral i forhold til den tiltalte. Vi satser på å få gjennomført dette torsdag, sier Dymbe til NRK.

Torsdag morgen var overlege ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved UiO, Tore Julsrud Berg, kalt inn som sakkyndig. Oppdraget han har fått er å vurdere om det er skadelig for den tiltalte å gjennomføre rettssaken.

Kan være aktuelt med nytt diabetesutstyr

I legeerklæringen fra Norsk diabetessenter kom det frem at kvinnen tidligere ikke har ønsket å bruke en insulinpumpe med sensor som varsler om for høyt eller lavt blodsukker. I sin utspørring av Berg, fokuserte Dymbe på om det kunne være mulig å bruke en slik sensor under rettssaken.

– Den vil kunne hjelpe til med å stabilisere blodsukkeret og hindre alvorlige tilfeller, sa overlege Berg.

Han tror ikke det er fare for gjentakelse av liknende blodsukkerfall hos den tiltalte i løpet av rettssaken, slik legen fra Norsk diabetessenter konkluderer.

– Jeg har aldri sett et så stort blodsukkerfall som skyldes psykologisk påkjenning alene, sa Berg.

Brøt sammen

Tirsdag ble rettssaken utsatt to dager etter at den tiltalte kvinnen ble fraktet til sykehus på grunn av lavt blodsukker. Kvinnen startet sin forklaring med å fortelle om datterens personlighet og hendelser fra familiens liv. Da dommer Pål Prestesæter ba kvinnen fortelle om tiden før datteren døde, brøt kvinnen ut i gråt flere ganger. 45 minutter etter at retten ble satt, ble saken utsatt på grunn av kvinnens helsesituasjon.

Et sentralt punkt, som kvinnen så langt ikke har forklart seg om i retten, er da hun tok med seg datteren til familiens hytte på Beitostølen.