Valdres-saken

I dag begynte ankesaken mot den 47 år gamle kvinnen som er tiltalt for omsorgssvikt ovenfor datteren Angelica. Rettssaken skal vare i tre uker.

Den 13 år gamle jenta ble funnet død på ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015, og undersøkelser viste at hun døde av avmagring.

Moren nektet straffskyld da ankesaken startet i Eidsivating lagmannsrett i dag.

Flyttet til hytta

Da den tiltalte moren inntok vitneboksen startet hun forklaringen sin med å fortelle om tiden hun og Angelica tilbrakte på hytta.

– Angelica følte seg trygg på hytta. Der spiste hun godt, og la på seg, sier hun i retten.

BEITOSTØLEN: Det var på denne hytta 13 år gamle Angelica ble funnet død nyttårsaften 2015. Foto: Arne Sørenes / NRK

Hun forteller at hun trodde det å flytte til Beitostølen ville være redningen for datteren som led av anoreksi.

– Jeg husker ikke alt vi gjorde, men at vi hadde hjemmeundervisning, vi gikk turer, spilte spill og Angelica snakket med besteforeldrene på telefon, forteller hun.

Kvinnen forklarer seg fra vitneboksen i rettssal 9 i Eidsivating lagmannsrett. Under gjennomføringen av tingrettssaken i fjor satt kvinnen mellom sine to forsvarere under sin forklaring.

– Det er jo litt overraskende at det skal gå så greit å forklare seg tatt i betraktning at hun ikke husket noen ting forrige gang. Det er litt merkelig, sier aktor, Arne Ingvald Dymbe.

Tiltaltes forsvarere ønsket foreløpig ikke å kommentere klientens vitnemål

SMYKKE: Den tiltalte moren forklarer seg i retten i dag. Hun forteller blant annet om tiden på hytta på Beitostølen i Valdres. Rundt halsen har hun et smykke med bilde av datteren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Spiseforstyrrelse

Da 13-åringen ble funnet død i 2015 veide hun 21,7 kilo. Kvinnen forteller i retten at datteren hatet å bli veid, og at hun derfor så mer på mattinntaket og allmenntilstanden hennes.

– I tiltalen står det at du sendte Angelica en SMS hvor du ba henne ta på seg vekter og løse klær da hun skulle veies. Stemmer det?, spør dommeren.

– Vi hadde mye humor i hverdagen, og vi fleipet jo litt med ting. Hun var stresset for veiingen, og det var bare for å prøve å holde motet hennes oppe, svarer tiltalte.

Hjemmeundervisning

Moren forteller i retten at Angelica trengte å få tryggheten og roen tilbake, og derfor ville hun ikke tvinge datteren til å møte skole og helsevesen.

– Det ville vært så vondt å tvinge henne, sier hun.

Planen var at datteren skulle begynne på skolen igjen etter nyttår. Derfor skulle de to ha et møte med Øystre Slidre kommune, men møtet ble aldri noe av, forteller tiltalte.

Helseproblemer

Rettssaken mot moren ble først forsøkt gjennomført i Gjøvik tingrett våren 2017, men ble utsatt da kvinnen fikk akutte helseproblemer på grunn av diabetes.

Våren 2018 ble saken gjennomført på nytt. Flere ganger underveis måtte den tiltalte kvinnen få helsehjelp, men rettssaken ble gjennomført i sin helhet.

To rettsoppnevnte psykiatere kom til at hun var strafferettslig tilregnelig.

Camilla Heggelund Hovd ble i mai 2018 dømt til tre års fengsel i Gjøvik tingrett for grov mishandling og omsorgssvikt av datteren Angelica (13). Det var moren som anket dommen.