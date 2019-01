Valdres-saken

– Jeg prøvde å dunke for å få det opp. Jeg vet ikke mer enn at jeg trodde hun ble kvalt av appelsinjuicen for hun satt den i halsen. Jeg ringte 113 med en eneste gang, fortalte kvinnen fra vitneboksen tirsdag formiddag.

På spørsmål fra aktor Arne Ingvald Dymbe om hun så livstegn fra datteren svarte den tiltalte moren at hun ikke husker annet enn at hun ringte nødtelefonen.

– Det var som å slå av og på en bryter, uttalte kvinnen om datteren.

– Hun husker svært lite på de punktene som er vesentlige, sett fra vår side. Hun fastholder at situasjonen var helt normal i forhold til Angelica, sier aktor til NRK.

Hukommelse sentralt tema

På rettens andre dag har kvinnens minner fra 31. desember 2015 vært et sentralt tema. Aktor viste gjentatte ganger til tekstmeldinger utvekslet mellom mor og datters telefon som ifølge påtalemyndigheten gir uttrykk for at kvinnen var klar over datterens dårlige helsetilstand. Hun har flere ganger oppgitt at hun ikke husker det som skjedde forut for nødsamtalen ved 19-tiden.

– Etter min mening framgår det veldig tydelig i SMS-utvekslingen hvordan helsetilstanden til Angelica var, og utviklet seg utover, og som moren sier hun ikke har sett noen tegn til, sier Dymbe.

Et stort antall tekstmeldinger mellom moren og datterens telefoner gjennom flere år har vært en viktig del av etterforskingen. Et massivt materiale skal senere i saken dokumenteres i retten.

Fortalte om sykehusinnleggelser

– Ingen spurte hvordan hun hadde det på sykehuset. Det var tvangsfôring. De satt med stoppeklokke og sjekket at hun spiste, fortalte moren fra vitneboksen.

Hun sier det var fælt å se at datteren, som led av anoreksi, hadde det så vondt da hun var innlagt.

– Sykehuset behandlet bare symptomene til Angelica, ikke årsaken, sier hun.

Den 13 år gamle jenta ble funnet død på ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015, og undersøkelser viste at hun døde av avmagring. Hun veide bare 21,7 kilo da hun døde.

Moren ble dømt til tre års fengsel for grov mishandling og omsorgssvikt i Gjøvik tingrett i mai 2018. Hun anket saken.

Tekstmeldinger

Aktor spør om moren og Angelica på noe tidspunkt inngikk avtaler om at datteren skulle få slippe å spise.

AKTOR: Aktor, Arne Ingvald Dymbe viser fram tekstmeldinger, sendt mellom moren og datteren, i retten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Nei, aldri! Selvfølgelig ikke, svarer moren.

Tiltalte får også spørsmål om tekstmeldinger hun og datteren har sendt hverandre hvor de snakket om hvor mange kalorier datteren måtte få i seg daglig.

– Jeg løy for henne. Hun trodde hun drakk skummet melk, men hun drakk egentlig helmelk med ernæringspulver. Jeg lurte også i henne mat mens hun sov, forteller moren i retten.

Moren og datteren sendte hverandre en rekke tekstmeldinger hver dag mens de var på hytta. De handlet om matinntaket til jenta, at hun måtte spise, men ikke ville, og de kranglet mye via disse meldingene. Begge var fortvilte.

FÅR SPØRSMÅL: Tiltalte får flere spørsmål om ting hun og datteren har skrevet til hverandre i tekstmeldinger. Flere av spørsmålene klarer hun ikke svare på fordi hun sier hun ikke husker. Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK

Aktor viser også fram tekstmeldinger han mener forteller at moren visste at det var kritisk for datteren, at hun var svak og at hun måtte spise for å overleve. Moren sier allmenntilstanden til datteren var god.

Hun forteller at hun etterpå prøvde å ta livet av seg selv. Hun ble så fraktet til sykehus med ambulanse.

Onsdag ettermiddag fortsetter kvinnes forklaring med spørsmål fra hennes forsvarere. Aasmund Olav Sandland har ikke ønsket å kommentere sin klients forklaring mens den pågår.