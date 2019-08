– Politiet reiste ut til stedet med to personer. Personen møtte patruljen med en machete, fortalte stabsleder i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen om den flere timer lange politiaksjonen i Oppland mandag.

En politimann fikk lettere skader etter å ha blitt slått i hodet med macheten. Mannen skal ha hugget mot politiet flere ganger og sprayet med en etsende væske. Politiet brukte elektrosjokkvåpen mot mannen for å få ham til å overgi seg.

– Han gikk etter hvert til angrep på den ene politimannen med motorsag. Dette førte til at han ble skutt, fortalte lensmann i Gran og Lunner, Geir Ballangrud Hermansen.

Politiet løsnet skudd mot mannen like før klokken 19. Han ble erklært død av en lege på stedet. Ifølge lensmannen bidro politiets beredskapstropp i aksjonen.

Spesialenheten er rutinemessig varslet om hendelsen og har startet etterforskning.

BRIFET PRESSEN: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen og stabssjef Pål Erik Teigen informerte mandag kveld media om hendelsen. Du trenger javascript for å se video. BRIFET PRESSEN: Lensmann Geir Ballangrud Hermansen og stabssjef Pål Erik Teigen informerte mandag kveld media om hendelsen.

Forskanset seg i huset

Oppdraget startet ved 10.30-tiden mandag formiddag og var i utgangspunktet et helseoppdrag. Politiet dro til stedet for å bidro helsevesenet med en velferdssjekk av beboeren i huset. En lokal mann i 60-årene truet da politiet.

– Mannen er litt kjent av politiet fra før, men ikke veldig, fortalte lensmann Geir Ballangrud Hermansen.

Politiet jobbet på stedet gjennom hele dagen for å komme i kontakt med mannen. Både lokalt politi, utrykningsenheten, hundepatruljer og en lokal forhandler har deltatt i aksjonen i tillegg til beredskapstroppen.

Politiet skal ha forsøkt å opprette dialog med mannen, blant annet ved å rope gjennom et knust vindu. Det var først da politiet forsøkte å gå inn i huset at de fikk kontakt med mannen som hadde forskanset seg.

Huset ble isolert og vegen forbi stengt. Aksjonen ble avsluttet i kveld klokka 19.45.

– Vi forsøkte å få kontakt med mannen, men fikk ingen respons, fortalte stabssjef Pål Erik Teigen.

STENGT FRA SENTRUM: I forbindelse med aksjonen stengte politiet veien forbi området. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Varslet naboer

Avisa Hadeland skriver at politiet på stedet var bevæpnet, at de bar skjold og at minst en pansret politibil var utenfor boligen.

Ifølge NTB ble skuelystne og andre beboere i området bedt om å holde seg på avstand. Det var ifølge politiet ikke en umiddelbare fare for andre.

– Vi fortalte hvorfor vi var på stedet og hva som foregikk, sa Teigen.

Det blir vakthold på stedet utover natten.