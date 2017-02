Uviss fremtid for Fakkelmannen

Den iøynefallende figuren ble konstruert til vinter-OL i Lillehammer i 1994 og forestiller en mann som løper med en fakkel i hånden.

I årevis har det vært knyttet usikkerhet til «mannens» fremtid. De private grunneierne har ikke ønsket å ta regningen for å holde den vedlike. Øyer kommune har ønsket å kjøpe området.

– Fakkelmannen er en del av kulturarven for oss her i Øyer. Den betyr veldig mye i forhold til identiteten vår, sa Øyer-ordfører Brit Kramprud Lundgård til NRK i fjor.

Uenighet om pris

Øyer kommune har tidligere antydet at de vil betale 3,6 millioner kroner for de 366 dekarene rundt Fakkelmannen. Nå mener kommunen at to millioner er nok, men dette er ikke grunneierne enige i.

En ekspropriasjon, altså en tvungen eiendomsovertagelse, ble i går nedstemt i formannskapet og dermed går Fakkelmannen en uviss fremtid i møte. Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

I vedtaket fra formannsskapet står det at arbeidet med å få til en minnelig løsning med hver enkelt grunneier skal forstette. Samtidig ble det satt av 150 000 kroner til en reguleringsplan for området.

Satser på innsamlingsaksjon

Da Fakkelmannen ble hogget ut til OL i 1994 var meningen at området i etterkant av lekene skulle replantes og få gro igjen.

Men mange har tatt til orde for å bevare figuren, og etter hvert har det blitt et populært ikon for fastboende og turister i området ved Hafjell i Øyer.

Målet for næringslivet i Øyer er å samle inn 1,2 millioner til redningsaksjon for Fakkelmannen. Men foreløpig har de bare 32.000 på konto.