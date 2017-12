Bedro ektepar for 500.000 euro

En mann i 40-åra fra Midt-Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha svindlet er ektepar fra Irland for over 5 millioner kroner. Økokrim mener at pengene delvis ble brukt av mannen og delvis sendt videre til andre. Saken går i Sør-Gudbrandsdal tingrett fram til 15. desember.