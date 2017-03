Utveksling skal redde Skåbu

– Is this good enough?, spør Solar Buckler.

Han og 19 andre elever fra Thomas Tallis School i London er på utvekslingsbesøk i Skåbu. På timeplanen står produksjon av dørskilt.

– Yeah, that's really good, svarer Ida Iverstuen Blekstad, en av ni ungdomsskoleelever.

Skal sette Skåbu på kartet

Med nesten to tredjedeler av innbyggere borte i løpet av kort tid, er det ensomt i Skåbu. For å skape mer liv i bygda har oppvekstsenteret satt i gang et pilotprosjekt som innebærer samarbeid med engelske skoler og bygdas næringsliv.

– Når vi kan gjøre noe som dette, blir det bedre. Da får man litt flere folk rundt seg, forklarer Blekstad.

DØRSKILT: En av aktivitetene elevene har utført under utvekslingen er å lage dørskilt. Foto: Jorun Vang / NRK

Oppland fylkeskommune har sponset prosjektet med 450 000 kroner. Hensikten er å blant annet å styrke grunnlaget for å beholde ungdomsskolen i bygda og å utvikle en helhetlig entreprenørskapsplan for skolen og reiselivet.

I tillegg til å gi elevene muligheten til å møte andre jevnaldrende, jobber skolen tett med lokalt næringsliv for å sette Skåbu på kartet.

SAMARBEID: Tori Virik Nøvik er prosjektleder for utvekslingsavtalen mellom Skåbu oppvekst og Thomas Tullis School. Foto: Jorun Vang / NRK

– Hvis vi samarbeider med andre i bygda om å få økt aktivitet i deler av året og samarbeider om et positivt prosjekt som kan sette bygda vår litt på kartet, er det kjempefint, sier prosjektleder i Skåbu oppvekst Tori Virik Nøvik.

Tar med seg minner hjem

På Ruten fjellstue i Espedalen har det vært hektisk aktivitet denne uken. Som en del av utvekslingen har elevene bodd hos turistvert Arthur Bredeli.

– Uten Skåbu har vi ingenting i nærheten av oss som er mer enn bare fjell, skog og elg. Vi ønsker også å ha et levende bygdesamfunn. For skilærere og oss selv er det fint å ha flere ben å stå på, sier Bredeli.

Med seg hjem til England tar elevene ved Thomas Tullis School nye inntrykk. Og nypussede dørskilt.

– Not very good, but I tried, konstaterer Solar Buckler om det elgformede skiltet han har laget.

– I'm going to hang it on my wall in London.