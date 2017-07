Utrolig lappugle-rekord i Hedmark

For få år siden var det nærmest en ornitologisk sensasjon å se ei lappugle.

– Det at vi har funnet 113 hekkinger i Hedmark, er ekstremt!

Trond Berg er filmskaper i NRK Natur, medlem av Norsk Ornitologisk Forening i Elverum og kan mer om lappugla enn de fleste. Han er overveldet og glad over det utrolige oppsvinget av lappugler i år.

Enorm vekst

For lappugla er egentlig en sjelden fugl i norsk fauna, og har status som sårbar i Rødlista for arter. Den hører taigaen til, og finnes i Russland, Skandinavia og på det nordamerikanske kontinentet.

Men i Norge er det historisk sett gjort få observasjoner.

Fram til 1989 ble det registrert noen få, sporadiske hekkefunn i Pasvik i Finnmark. Da ei lappugle ble observert i Trysil i Hedmark i 1989 var det en stor ornitologisk sensasjon.

– Og da vi observerte hele tre hekkinger i Elverum i 2010, var det store nyheter. Men nå har det jo tatt helt av, sier Berg.

Museår gir rekorder

Antall lappugle-hekkinger henger sammen med museår; år der tilgangen på mus som uglemat er god.

– Vi har sett det før at når det er smågnager-topper, så ser vi stadig flere tilfeller av hekkende lappugler. Men årets tall smadrer alle tidligere rekorder!

SENSASJON: – Det er en sensasjon at vi har hatt så mange hekkinger av lappugle i år, sier Trond Berg, ornitolog og filmskapet i NRK Natur. Foto: NRK

Lappugla er blitt et Hedmarks-fenomen, med observasjoner i 13 av fylkets 22 kommuner. Og Berg vet bare om ett tilfelle fra andre fylker.

Men kanskje er lappugla vel så mye et fenomen for Elverum. Nesten halvparten av hekkingene er observert her, i en by som attpåtil har ugla som symbol i sitt kommunevåpen.

Hvorfor Elverum er blitt et fokusområde for lappugla, jobber forskere med å finne ut av.

– Det er en gåte. Og hvorfor skjer det først nå? Det har vært eller mindre tomt for hekkinger her, sikkert i århundrer. Det er noe helt nytt som skjer i naturen, og det er det som gjør det så spesielt, sier Berg.

Ny rekord neste år?

Filmskaperen innrømmer at han ble overrasket over det store antall hekkinger i år, mest fordi både 2015 og 2016 var dårlige museår.

Men i år har tilgangen på mus vært akkurat stor nok til at lappugla velger å hekke, selv om heller ikke 2017 regnes for å være et museår.

– Men vi håper, tror og gjetter på at 2018 blir et super-museår. Gudene vet hvordan det vil gå med hekkingen da, sier Trond Berg.