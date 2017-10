Utenlandske statsborgere

Ifølge etterforskningsleder Knut N. Mæhlen i politiet i Innlandet, er de to som er pågrepet, mistenkt for bankranet i Rendalen utenlandske statsborgere. De to ble tatt mandag formiddag i et grustak. Det er ikke kjent hvor mye penger de fikk med seg.