Urd herjer – nå kommer ekstremværet også til Innlandet

Ekstremværet Urd herjer Vestlandet mandag kveld, og Statens vegvesen oppfordrer folk om å holde seg innendørs, med mindre det står om liv og død.

Sakte, men sikkert forflytter uværet og lavtrykket seg østover, sier statsmeteorolog John Smits.

– Vi venter utover kvelden, og særlig natta, mye vind fra nordvest. Det kommer først til Oppland og brer seg til Hedmark etter hvert. Den sterkeste vinden får vi i fjellområdene, men også i lavlandet blir det ganske sterke vindkast.

Kan bli full storm

Og han advarer mot storm flere steder.

– I høyfjellet utsatte steder snakker vi om storm styrke på vinden, det kan også bli full storm, sier Smits.

I Jotunheimen er allerede kommet i storm styrke i Jotunheimen.

– På målestasjonen i Juvass har man hatt vindkast på 42,5 meter per sekund. Gjennomsnittlig vind har i ettermiddag vært 29,5 m/s, det tilsvarer sterk storm, sier Smits.

– Samtlige fjelloverganger kan bli stengt

Venabygdsfjellet ble stengt for trafikk klokken 17.30 mandag. Smits sier at det er sannsynlig at samtlige fjelloverganger blir stengt.

– Det er ventet at Dovrefjell også vil stenges i løpet av kvelden, det kan skje på kort varsel. På Filefjell er det kolonnekjøring, og eneste sted man kan komme seg mellom øst- og vestlandet akkurat nå. Men også der kan det bli stengt.

– Jeg kan bekrefte at vegen kan bli stengt over Dovrefjell på kort varsel. Vi ber folk om å følge oppdateringene våre nøye, sier Tale Eikeseth, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Også hun påpeker at uværet nok ikke har nådd toppen akkurat i dette området.

