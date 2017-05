Unge ønsker felles minnemarkering etter flere selvmord

De siste månedene har så mange unge folk tatt livet sitt i Lillehammer at kommunen tok grep i forrige uke.

De åpnet et hus i sentrum der helsepersonell sto klar hver ettermiddag og kveld for å snakke med dem som ønsket hjelp. Nå går kommunen enda lengre og hyrer inn en spesialrådgiver for å få råd om hva de skal gjøre.

Unge vil ha minnemarkering

Men nå tar ungdom i Lillehammer selv initiativ til hjelpetiltak, som favner hele byen etter flere selvmord i mai. Selvmordene den siste tiden er det store samtaleemnet blant unge folk i byen, og mange er berørt av det som har skjedd.

Tirsdag møtte fem ungdommer opp i kommunen og ba om å få gi råd selv.

– Vi synes kommunen burde satt inn tiltak som når alle. Vi har foreslått en felles minnemarkering for alle i byen der vi kan legge ned blomster, fått sagt noen ord og bare samles for å vise at vi ikke står alene i sorgen, sier Kristin Lyche.

Hun og Oddgeir Haukaas Bjerke var to av de fem som troppet opp i kommunehuset i går. Oddgeir hadde også et klart råd komme med.

– Jeg synes de burde fått noen psykologer til å besøke hver klasse på skolene før sommerferien mens alle ungene er samlet. Kom en halv dag eller noen timer for å snakke med oss, oppfordrer han.

– Følg opp de som trenger det

Nils Petter Reinholdt er spesialrådgiver i regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

FIKK RÅD: Spesialrådgiver i regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nils Petter Reinholdt (t.v.), møtte skolesjef i Lillehammer, Trond Johnsen i formiddag og ga kommunen gode råd når det gjelder situasjonen de har havnet i. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Han synes kommunen har gjort veldig mye riktig allerede, og mener det er vanskelig å komme med en helt konkret oppskrift på hvordan man skal takle det å oppleve selvmord.

– Det første rådet er jo at de som er direkte rammet må bli fulgt opp på en god måte både på kort og lang sikt, sier Reinholt.

Det å åpne opp hjelpeapparatet i kommunen og senke terskelen for å få hjelp for dem som trenger det, er veldig viktig, mener spesialrådgiveren, og snakker da både om spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og helsetjenesten som er på skolene.

– Det er også fryktelig viktig å få ut budskapet om at det er hjelp å få, er neste råd.

En av tingene Lillehammer, ifølge Reinholt, har gjort helt riktig, var å stille flere fagpersoner til disposisjon i huset i sentrum i forrige uke.

– Aktørene som er inne på ulike nivåer må snakke sammen og man må prøve å koordinere tiltakene. Det de gjorde her med å lage en møteplass var veldig fornuftig, forteller Nils Petter Reinholt.