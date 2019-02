I disse dager får åttendeklasseelever over hele landet sine første karakterkort i postkassa. Og mens noen kan juble over en sekser i matte, vil andre sitte igjen med en følelse av å ikke strekke til.

Flere undersøkelser peker nemlig på at barn og unge opplever et økt forventningspress på skolen. Et press som i ytterste konsekvens kan gå utover deres psykiske helse.

Dét ønsker lærerne ved Gran ungdomsskole i Oppland å gjøre noe med.

I flere år har de sendt ut et eget brev til elevene, som havner i postkassa sammen med karakterkortet. Der blir de minnet på at karakterene ikke definerer dem som mennesker.

– Vi mener det er viktig å ha fokus på hele mennesket. Karakterene viser bare litt av hva et menneske er, sier lærer Karen Marie Wien ved Gran ungdomsskole.

– Et glimrende tiltak

«Karakterene dine viser ikke at du er en god venn eller at du hver dag gjør ditt aller beste», står det blant annet i brevet, som først ble omtalt i avisa Hadeland.

Kursholder Anne Elisabeth Smerud Vestland i Barnas Plattform likte idéen til ungdomsskolen så godt, at hun publiserte brevet på sin Facebook-profil.

Anne Elisabeth Smerud Vestland i Barnas Plattform er bekymret over det hun opplever som et stadig større karakterpress blant norske elever. Foto: Privat

På under én uke har innlegget blitt delt mer enn 5000 ganger, og blitt en snakkis i sosiale medier.

– Dette er et glimrende tiltak som bidrar til å rette søkelyset på andre ting som er viktig, nemlig dette med å se egenskapene til den enkelte elev, sier Smerud Vestland, som selv har vært lærer i over 20 år.

Hun har observert at det faglige presset på elevene har økt de siste årene, og er bekymret for hvordan det påvirker deres selvfølelse.

Spesielt blant de elevene som ikke er så skoleflinke.

– Det kan gjøre overgangen til ungdomsskolen ganske tøff, og det blir et større gap mellom dem som mestrer bra faglig og de som ikke gjør det.

Hylles av politikere og tidligere lærere

Også varaordfører Kamzy Gunaratnam i Oslo ble inspirert av brevet. I et innlegg på sin Facebook-side skriver hun:

«Gran ungdomsskole, dette brevet var inspirerende! ❤️ Kanskje vi skal la oss inspirere i Oslo kommune også?»

Lærer Karen Marie Wien på Gran ungdomsskole sier at de fikk idéen fra andre skoler i Norge og utlandet. For selv om skolen er viktig, er det også viktig å være en ålreit person, mener hun.

– Vi prøver å støtte elevene ellers også, ikke bare med dette brevet. De må huske på at karakterer ikke er alt.

HELE MENNESKET: Karen Marie Wien, lærer på åttende trinn på Gran ungdomsskole, håper de kan bidra til et lavere press på elevene. – Det er viktig å ha fokus på hele mennesket, sier hun. Foto: privat

Elev om brevet: – Senket skuldrene

Også foreldrene ved skolen synes det er flott at skolen demper presset på elevene.

– Det at de la ved dette brevet, sier mye om holdningen deres. Mitt inntrykk er at de har fokus på dette ellers også, for eksempel ved at det deles ut en pris på skoleballet til den av elevene som er mest inkluderende, sier Gudbjørg Paulsen, mor til elev Marte Paulsen.

Datteren er også fornøyd med tiltakene skolen har satt i gang.

– Det er godt å vite at karakterene ikke teller så mye nå første gangen. Vi har snakka mye om dette i vennegjengen.

Hun får støtte av venninnene Ida Aurora Gustavsen, Kine Westhagen og Ghada Muhaisen.

Jantelov?

Men selv om de aller fleste tilbakemeldingene er positive, er det også noen som mener at brevet er et soleklart eksempel på janteloven.

«Absolutt fint skrevet [ ...] Men hva med de elevene som er sjenerte og har få venner, og som er stolte av de gode karakterene sine [ ...] Så får de beskjed om at de betyr ingenting. [ ...] Dette er jantelov i sin verste form, spør du meg!» skriver en av kritikerne på Facebook.

Lærer Karen Marie Wien mener på sin side at det ene ikke utelukker det andre.

– Elevene får dette sammen med karakterene sine. Mange av elevene var stolte av karakterene sine, men det er bra å ha fokus på hele mennesket uansett hva som motiverer han eller henne mest. Det kan være karakterer, eller det kan være andre faktorer.