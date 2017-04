Ungdom hevder de kjøpte piller av tiggere

Politiet pågrep torsdag 16 personer i en stor politiaksjon i Hamar.

Politiaksjonen torsdag var en planlagt aksjon

14 av disse var ungdommer, og flere har forklart i avhør at tablettene de hadde på seg ble kjøpt av tiggere.

RIVOLTRIL: Ungdommene hevder de fikk kjøpt disse tablettene av tiggere på gata. Foto: Frode Meskau / NRK

– De opplysningen vi har fått fra avhør, så har ungdommene forklart at tablettene er kjøpt fra utenlandske tiggere. Det er piller som rivotril og xanax, og det er tabletter som er kjent fra oss fra tidligere som omsettes i det miljøet, sier Bjørn Fredrik Monné som er leder for narkotikaseksjonen i politiet på Hamar.

Bekymret for tilgjengeligheten

Politiet vil ikke si eksakt hvor disse tiggerne har oppholdt seg når kjøpet ble gjort, men bekrefter at det var et sted på Hedmarken.

– Pillebeslaget vil bli behandlet på samme måte som vanlig, og sendt inn til Kripos. Opplysningene om at det har blitt kjøpt av tiggere, er ikke noe ukjent for oss. Det er et miljø vi vil jobbe mot fremover, men det bekymrer meg at det er så lett tilgjengelig for alle å kunne få kjøpt på gata, sier Monné.

