Undersøker påstander om kampfiksing

– Vi prøver å sjekke ut om hendelsen kan ha sammenheng med kampfiksing, sier direktør Nils Fisketjønn i NFF Konkurranse. Men så langt har han ikke noe som tyder på det. Hvordan de ettergår påstandene som dukket opp i kommentarfelt og sosiale medier, vil han ikke si noe om.

– Jeg har aldri hørt om noe lignende i Norge før. Men fra utlandet er det kjent at det har vært forsøk på å stoppe eller påvirke kamper, sier han.

Det var under 1. divisjonsoppgjøret mellom Kongsvinger og Ranheim på lørdag at en mann tok seg inn på banen og sprayet en linjedommer i ansiktet med en rødfarget spray.

Linjedommer Ole Andreas Skogsrud Haukåsen måtte tilkalle dommeren og stanse spillet. Etter art han fikk skylt øyet var han fin, og kampen kunne fortsette. Han vil ikke kommentere hendelsen i dag.

Bot på 12000

Mannen som sprayet viste seg å være en bosnier uten tilknytning til lagene eller Norge. Han ble pågrepet av politiet, fikk en bot på 12.000 kroner som han vedtok. Dermed har politiet avsluttet saken.

– Hva var mannens motiv?

– Det vet vi ikke. Da han vedtok forelegget regnet vi saken som avsluttet for vår del, sier politioverbetjent Rune Bekkemoen hos politiet i Kongsvinger. De kommer ikke til å etterforske påstander om kampfiksing før det eventuelt kommer en anmeldelse om dette.

– Var mannen alene om dette?

– Vi har ingen grunn til å tro noe annet.

Tar saken med ro

ROLIG: Kongsvinger vil gjennomgå hendelsen og sjekke om de har gjort noe feil, sier daglig leder Espen Nystuen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg skjønner godt at dette var skremmende for linjemannen og for klubben, sier daglig leder Espen Nystuen i Kongsvinger.

Klubben skal nå evaluere hendelsen, sjekke om de har fulgt alle regler og rutiner de skal følge.

– Hvis vi ikke har gjort det, får vi ta det derfra, sier Nystuen. Men han tror gjennomgangen ikke vil vise noen feil fra klubbens side, og frykter verken poengtap eller bot.