Undersøker leilighet etter dødsfall

Tirsdag morgen ble ei kvinne funnet død i en bil langs fv. 33 i ved Feiring i Eidsvoll kommune. En mann i 30-åra er siktet i forbindelse med dødsfallet.

Politiet er meget tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen, men bekrefter til NRK at undersøkelsene de gjør i en leilighet i et hus i Østre Toten kommune i ettermiddag har sammenheng med den døde kvinna.

NRK får også bekreftet at kriseteamet i kommunen er i beredskap.

– Vi fikk beskjed om at det var en beboer i Østre Toten som var drept. Vi satt i gang kriseteamet. De jobber nå med å ivareta de som er berørte, sier ordfører i Østre Toten Guri Bråthen.

Taktisk og teknisk etterforskning

Politiet opplyser at de er i en tidlig fase i etterforskningen hvor de foretar vitneavhør og sikrer bevis.

– Det er skader på avdøde som tilsier at det er brukt en gjenstand. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Det vil videre etterforskning kunne gi oss mer informasjon om, sier politiadvokat Andreas Christiansen i Øst politidistrikt.

Politiet mener de kjenner identiteten til mannen som er siktet for drap. Den siktede mannen er fraktet til sykehus.

Ber om tips

På grunn av omstendighetene rundt den døde kvinnen er mannen pågrepet og siktet for drap. Innsatsleder på stedet Anders Bru sier de har sperret av et stort område for å få arbeidsro.

– Dette er en ganske trafikkert vei og da er det en del jobb med å snu trafikken. Derfor har vi sperret av et stort område. Da får vi ro til å etterforske denne saken så godt som mulig.

Politiet ber om at personer som kan ha observert en sølvgrå Ford Focus stasjonsvogn ved fylkesvei 33 i tidsrommet mellom klokken tre og seks natt til tirsdag, tar kontakt med politiet på tipstelefon 459 74 768.