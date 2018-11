Det var torsdag kveld en lastebil og et tog kolliderte ved Bjøråneset nord for Koppang. Føreren av lastebilen, en mann i 40-åra fra Hedmark, omkom og tre togpassasjerer ble skadet.

Fredag jobbet Havarikommisjonen på ulykkesstedet.

Banesjef Stig Moen i Bane NOR, sier det er en tung dag.

– Det er sterkt beklagelig når det skjer slike hendelser med fatale utfall der folk omkommer etter påkjørsel. Vår første oppgave nå er å bistå politiet og Statens havarikommisjon og få klarhet i hva som faktisk har skjedd, sier Moen.

Har planer

TREDJE: Dødsulykka torsdag kveld var den tredje på Rørosbanen på to år. Foto: GEIR RANDBY / NRK

Ulykka var den tredje dødsulykka på to år på Rørosbanen. Ulykka torsdag kveld skjedde på en usikret planovergang.

Og dem er det mange av på Rørosbanen. På strekninga mellom Hamar og Støren er det rundt 450 overganger.

– Rundt 90 av disse er usikrede overganger som er i daglig drift, opplyser Moen.

Han bekrefter at det gjør Rørosbanen spesielt utsatt. Ifølge Moen jobber Bane NOR systematisk med tiltak på alle planoverganger.

Starte neste år

Informasjonssjef for infrastruktur i Bane NOR, Kjell Bakken, opplyser at de har konkrete planer for å fjerne overgangen der den tragiske ulykka skjedde.

– Det er vedtatt en reguleringsplan, og overgangen skal legges ned i løpet av neste år. Det skal bygges en ny tilførselsveg til en ny undergang slik at totalt fire overganger fjernes, sier Bakken.

Også for de to planovergangene der det skjedde dødsulykker i 2017, skal det gjøres noe.

Han forteller at det jobbes kontinuerlig med tiltak, og at de blant annet i løpet av 2019 og 2020 vil få på plass visuelle barrierer som skal gjøre kryssende mer oppmerksomme på usikrede planoverganger.

Rekonstruksjon

HAVARIKOMMISJONEN: Ida Grøndahl i havarikommisjonen. Foto: Anne kari Løberg / NRK

Havarikommisjonen har i flere rapporter slått fast at usikrede planoverganger er risikofylt.

De har laget rapport på de to dødsulykkene som skjedde på Rørosbanen i 2017, og vil også lage på denne.

– Så får vi se om det er noen sammenheng og likhetstrekk som gjør at vi kan løfte det og se på det i sammenheng.

Statens havarikommisjon for transport var fredag på stedet og gjorde undersøkelser.

– Vi har foretatt oppmålinger av ulykkesstedet og dokumentert både kjøretøyet og toget, opplyser Ida Grøndahl i havarikommisjonen.

Hun sier at deler av siktforholdene for lastebilen også er rekonstruert.

– Det viste at det kan være utfordrende å ha sikt til toget, så vi kan ikke utelukke at sjåføren ikke så toget, sier hun.

Havarikommisjonen har snakket med lokføreren, men ønsker ikke å gå nærmere ut med hva han har forklart.

Rørosbanen blir trolig åpnet lørdag formiddag.