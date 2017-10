– Bilselger bør dømmes til fengsel

Aktor Richard Røed mener at bilforhandleren som er tiltalt for underslag bør dømmes til fengsel i 14 måneder. Hedmarkingen solgt biler for kunder for 1,2 millioner, men tok pengene sjøl. Mannen sier han hadde tenkt å betale tilbake pengene.