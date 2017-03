Sjekket tungtransport

En kontroll av tungtransport i Solør-området denne uka førte blant annet til 28 bruksforbud og 14 gebyr for manglende vinterdekk. 155 kjøretøy ble kontrollert. Et tømmervogntog med overlast på 11,5 tonn mer enn tillatt fikk et gebyr på 46.500 kroner.