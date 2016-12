Ulveskytter: – Opplevde situasjonen som truende og skremmende

Det var den 17. desember at mannen i 40-årene oppdaget en ulv på eiendommen sin i Trysil.

Han innrømmer at han skjøt ulven med en rifle, og at dette ikke var i nødverge, under rettssaken i Sør-Østerdal tingrett onsdag.

– Bør dømmes til et års fengsel

Aktor Henning Klauseie mener tiltalte må dømmes til et års fengsel og at han må fradømmes retten til å drive jakt og fangst i fem år.

Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen mener tiltalte ikke kan dømmes til mer enn et par måneders fengsel. Han begrunner det blant annet med tilståelsen, saksbehandlingstid og mener han må dømmes etter Naturmangfoldloven, og ikke straffeloven.

Ulven, som var genetisk viktig, ble sporet av Statens Naturoppsyn. Da de oppdaget en blodpøl der ulvesporene sluttet på tiltaltes eiendom, kontaktet de politiet.

De visste dermed at noe hadde skjedd med ulven, da tiltalte selv kontaktet politiet den 21. desember.

Ulv i nærheten

TINGRETTEN: Politiadvokat Henning Klauseie er aktor i saken, og advokat Jørn Mejdell Jakobsen forsvarer trysilmannen. Det er satt av en dag til saken i Sør-Østerdal tingrett. Foto: Linda Vespestad / NRK

I retten ga trysilmannen en detaljert beskrivelse av hva som skjedde den aktuelle dagen.

Noen hadde ringt ham og fortalt at en ulv var sett i nærheten. Han fikk beskjed om at han burde ta inn hunden sin, siden ulven hadde spasert over gårdsplassen til han som ringte, få kilometer fra tiltaltes bolig.

Tiltaltes hund var ute, og han lokket flere ganger på den. Da den ikke kom hentet han ei rifle for å forsvare hunden, hvis det ble nødvendig.

– Jeg oppdaget ulven ved grinda og så da også hunden min. Det var kanskje seks-sju meter mellom dem. Jeg ropte på hunden, men fikk ikke kontroll på den. Jeg opplevde situasjonen som stressende og skremmende. Jeg var redd for hunden min, sa mannen i retten.

Tryslingen forklarte at han opplevde at ulven var ute etter noe og at den ikke var flyktende, og at den dermed hadde en unormal adferd.

Åte

Aktor Henning Klauseie lurte på om tiltalte hadde noe på tomta som ulven kunne vært interessert i.

– Jeg hadde tre elghoder som ble brukt som reveåte, men ulven visste ingen interesse i dem, sa tiltalte.

STREIFER: Hannulven som ble skutt var fra den finsk/russiske bestanden som tidligere var påvist i Jämtland og Dalarna län. Foto: Politiet

Under rettssaken ble det lagt fram et kart over tiltaltes eiendom som viste at hodene lå på samme side av eiendommen som ulven ble skutt.

Spørsmål om jus

Trysilmannen er tiltalt etter straffeloven noe som gir en strengere straff enn en tiltale etter Naturmangfoldloven ville gitt.

Forsvarer Mejdell Jakobsen sa at saken handler om hvilken lov som skal brukes.

I ulvesaken fra Elverum der flere menn ble dømt for ulovlig ulvejakt har Høyesterett bestemt at ulovlig ulvejakt skulle dømmes etter straffeloven.

– Han må dømmes etter bestemmelsen som er rett i denne saken, ikke det som var rett i den store ulvesaken. Jeg mener retten her må bruke Naturmangfoldloven.