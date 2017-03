Ulvene i Slettås-flokken blir ikke felt

Miljødirektoratet har i dag avslått søknaden om felling av ulvene i den såkalte Slettås-flokken. Det melder NTB.

– Skuffet men ikke overrasket

Ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp) er ikke overrasket over vedtaket. – Jeg er nok en gang veldig skuffet på vegne av de som bor i området og har ulven tett innpå seg, sier han. De føler at dette er ubehagelig, og at det går ut over opplevelsen av trygghet. Sletten poengterer at han aldri har sagt at han frykter at ulven vil gå til angrep og skade mennesker, men at dette handler om folks trivsel, trygghet og bolyst.

Ordfører i Trysil, Erik Sletten er skuffet over vedtaket Foto: Anne Næsheim / NRK

Trysil kommune hadde søkt om felling, men direktoratet mener at ulvenes atferd ikke er unormal eller en trussel mot mennesker, selv om dyrene i perioder har beveget seg ved gårdstun og i bebygde strøk.

Det skriver direktoratet på sine hjemmesider. Kommunen ba om skadefelling av ulvene i Slettås-flokken fordi dyrene har oppholdt seg i området over lengre tid og opptrådt lite sky, noe som oppleves utrygt for lokalbefolkningen. Tidligere i mars var miljøminister Vidar Helgesen (H) på Trysil-besøk. Der var Slettås-ulvene et tema blant lokalbefolkningen.

Ulvene utgjør ingen konkret risiko

Helgesen selv uttrykte forståelse for innbyggernes uro. Men det må en god kartlegging til for å konstatere at det er en endring i ulvens atferd, sa miljøministeren og viste blant annet til radiomerkingen som Miljødirektoratet høster erfaringer fra.

Bekymringen er også et tema i fredagens avslag fra direktoratet, uten at det ble utslagsgivende i Trysils favør.

SIER NEI: Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Vi forstår at aktivitet og spor i nærheten av bebyggelse kan bidra til frykt for ulven, og at det kan oppleves som en belastning. Vi vurderer imidlertid ikke at disse ulvene utgjør en konkret risiko for skade på mennesker, sier direktør Ellen Hambro.