Ulven som har drept 120 sauer er svensk

Rovdata har undersøkt ekskrementer fra ulven som har herjet i saueflokker i Gran, Hurdal og Vestre Toten den siste tiden. Avføringsprøvene viser at ulven er ei tispe som kommer fra Kindlareviret, som ligger på grensa mellom Dalarna og Örebro i Sverige.

Svenske ulver vandrer til Norge

Ulven er trolig ett eller to år gammel.

– Det har vist seg gang på gang at det stort sett er svenske ulver som kommer hit og gjør skader utenfor forvaltningsområdet i Norge, og at de norske ulvene trekker østover. I så måte bekrefter denne ulven regelen, sier Lars Gangås, som er regional fellingsleder i Statens Naturoppsyn.

Tall fra Miljødirektoratet viser at 2 av 3 ulver som er påvist utenfor ulvesonen her i landet kommer fra Sverige.

Det er fortsatt noen prøver samlet i Hurdal og Gran som ennå ikke er analysert.

KLAR FOR JAKT: En av jakthundene sammen med Lars Gangås og Erik Ola Helstad fra Statens naturoppsyn. Foto: Even Lusæter / NRK

Krever ferske observasjoner

Det er store områder med tett granskog, og trolig er ulven fortsatt i området.

– Så langt er ikke ulven som har vært på ferde i Akershus og Oppland blitt sett, og det gjør det vanskelig for hundene som skal jakte på den, sier Gangås.

Jaktlaget er derfor avhengig av tips for å kunne sette i gang jakta. Det kreves en fersk observasjon, ikke eldre enn seks til åtte timer, for at hundene kan følge sporet.

De får hjelp fra både folk og hunder som har god erfaring med dette fra Sverige.

– I tillegg til det å finne ulven, er det utfordringer med at det er barmark. Det er dessuten veldig mye sau og hjortevilt i området som kan gjøre jakta vanskeligere.

Gangås regner med at de må vente i flere dager før jakta kan settes i gang.

– Vi må vente på ferske skadesituasjoner. Det høres makabert ut, men det er det som er fakta, sier Gangås.