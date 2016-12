Ulven kom nesten opp på trappa

Ulvespor i snøen. Foto: Magne Trondsen

– Det vil være ulv her uansett, men vi håper det kan være ulver som ikke er like nærgående som Slettåsflokken har vært, sier Elin Bråten i Tørberget.

Magne Trondsen tok bildene av ulvesporene utenfor huset sitt i Trysil i 18-tida mandag kveld. Statens Naturoppsyn bekrefter at det er ulvespor og at det trolig var en flokk på rundt seks dyr.

– Men det ser ut til at bare en av ulvene var helt oppe på tunet, sier Arve Skjærbæk i Statens Naturoppsyn.

Han er rovviltkontakt og har sporet ulvene i dag, for å prøve å finne ut hvilken ulveflokk det var.

Hører ulvene ule

Elin Bråten er sliten av å ha ulvene så nær innpå huset. Hun håper ikke den nye ulveflokken i området er like nærgående som Slettås-flokken. Foto: Privat

Det er bestemt at hele Slettåsflokken skal tas ut under jakta i januar. Bygdefolket som har levd med ulvene tett innpå seg i mange år, håper det blir bedre da.

Slettås-ulvene har vært uvanlig nærgående, og det har vært skremmende for både unger og voksne. Ungene opplever å høre ulvene ule om morgenen og mens de står ute og venter på skolebussen.

– Vi snakker med ungene om hva de skal gjøre og ikke gjøre hvis de møter på ulvene, men samtidig prøver vi å ikke skremme dem. Det er en vanskelig balansegang, sier Elin Bråten.

Vil ha folkesky ulv

Og hvis det viser seg at den nye flokken, på andre sida av riksvegen, er like nærgående som Slettåsflokken, er de like langt. Elin Bråten og familien bor midt mellom de to revirene.

– Da vil vi jo fortsatt ha like nærgående ulv i området her. Håpet vårt er, at hvis Slettåsulven blir fjernet, så vil de andre ulvene som kommer inn ha en annen tilnærming til folk og være mer sky, sier Elin Bråten.

Trolig «gamle kjenninger»

Deler av Slettås-flokken fotografert på Osensjøen i 2014. Foto: Arne Nævra/Torgeir B. Lande / NRK

Arve Skjærbæk i SNO tror han kan berolige innbyggerne i bygda, etter å ha fulgt ulvesporene hele tirsdag.

– Det ser ut som det er Slettåsflokken, våre gamle kjenninger, som har vært nær huset denne gangen også. Det ser sånn ut på retningen de har kommet fra, sier Skjærbæk.

Han var også spent på hvilken flokk det var, og SNO ønsket å sjekke ut både det og revirgrensene mellom de to flokkene.

Men dersom det lykkes å ta ut hele Slettåsflokken i januar, vet de fortsatt ikke hvordan den nye flokken vil oppføre seg.

Ny ulveflokk kan ta over

– Det er en mulighet for at den nye flokken vil utvide reviret sitt. Det vet vi ikke før etter at Slettåsulvene er borte. Men vi kan ikke se bort ifra det, sier rovviltkonsulent Arve Skjærbæk.

Les også: